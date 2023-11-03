Номер банят: в РФ хотят создать сервис по борьбе со спам-звонками

На портале «Госуслуги» может появиться отдельный сервис по борьбе со спам-звонками , выяснили «Известия». Соответствующее предложение подготовили в Совфеде и направили в Минцифры. Эксперты называют правильной саму инициативу по борьбе со спам-звонками, однако говорят, что предложенный механизм ее реализации «выглядит незрело». В ФАС России отмечают, что одного лишь знания номера телефона недостаточно для привлечения компании к ответственности за спам. Автообзвон клиентов до сих пор распространен в среде бизнеса в силу своей дешевизны, объясняют юристы. Можно ли сейчас избавиться от спам-звонков и что мобильные операторы предлагают для решения этой проблемы — в материале «Известий».

Как в РФ предлагают бороться со спам-звонками

В России обсуждают новые меры по борьбе со спам-звонками. Речь идет в том числе о противодействии автообзвону абонентов по случайным номерам: человек поднимает трубку и слышит заранее записанное голосовое сообщение с предложением купить квартиру, подлечить зубы у стоматолога, взять кредит и так далее.

В Совете Федерации выступили с инициативой создать на портале «Госуслуги» отдельный сервис, где граждане могли бы указать номер, с которого поступил спам-звонок, дату и время его совершения. Письмо с таким предложением в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева направил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин.

Предполагается, что Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров конкретным юрлицам для последующей передачи данных в Федеральную антимонопольную службу. А в ФАС России будут определять, есть ли со стороны звонившего признаки нарушения законодательства «О рекламе» , объяснил «Известиям» Шейкин.

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Роскомнадзор поддерживает меры, направленные на борьбу с навязчивой спам-рекламой, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Однако ведомство не обладает информацией о принадлежности абонентских номеров конкретным юридическим лицам: такие сведения есть у операторов связи.

Сенатор добавляет в письме, что спам-звонки вызывают беспокойство граждан и их количество будет только возрастать. «Известия» уже писали со ссылкой на данные сотового оператора МТС, что в первой половине 2023 года россияне получили как минимум 3,8 млрд спам-звонков (+215% к аналогичному периоду прошлого года). Чаще всего они поступают абонентам из Москвы и Санкт-Петербурга. Следом идут Краснодар, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Самара.

С действиями телефонных мошенников и спамеров в том или ином виде периодически сталкивается более 94% клиентов сотовых операторов, говорится в исследовании агентства TelecomDaily, о котором также писали «Известия». В агентстве выделяли шесть основных способов защиты абонентов со стороны телефонных операторов: определитель номера, голосовой ассистент, виртуальный номер с переадресацией вызовов на основной, блокировка интернет-рекламы, онлайн-защита в ходе звонка, черный список.

Так, абоненты «Мегафона» могут бесплатно подключить виртуального секретаря Еву, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании.

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— Она отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, показывает, откуда поступает входящий вызов, блокирует спам и защищает от угроз в интернете. Еще один способ заблокировать нежелательный номер — добавить его в черный список в настройках телефона, — добавили в «Мегафоне».

С января по сентябрь было отфильтровано почти 294 млн спам-звонков. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это число выросло на 14%, уточнили в компании.

В 2023 году число спам-звонков, поступивших на сеть Tele2, осталось на уровне прошлого года, рассказали в пресс-службе мобильного оператора. Там заверяют, что на всех тарифах оператора действует первый контур защиты: встроенная антиспам-система с помощью технологий big data выявляет нежелательные вызовы, в том числе звонки-сбросы.

Почему не удается победить спам-звонки

Телефонная реклама, согласно действующему законодательству, разрешена только при условии получения предварительного согласия абонента на получение рекламы. Запрещено применять средства набора абонентского номера без участия человека, в том числе технологию автоматического обзвона. В пресс-службе ФАС России «Известиям» пояснили, что для привлечения юридического лица к ответственности недостаточно знать лишь номер звонившего.

— Нужны доказательства, что во время телефонного разговора распространялась именно реклама, а также что абонент имеет договорные отношения с оператором связи и что он не давал согласия на получение рекламы. Или что данной компании принадлежит программа, с помощью которой происходит автообзвон, — объяснили в пресс-службе ФАС.

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Автообзвоны, как правило, происходят не через номера телефонов, привязанные к конкретной компании, а просто с частных номеров, поэтому привлечь к ответственности юрлица затруднительно, подтверждает руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

— На мой взгляд, инициатива вносить гражданами самостоятельно номера в некую базу, в случае ее реализации, не принесет результата. Для этого необходим какой-то анализ больших данных, чтобы выявлять закономерности. Иначе данная инициатива создаст лишнюю нагрузку на ФАС, чтобы проверять каждый номер телефона, — сказал юрист.

Автообзвон — это самый дешевый вид рекламы, направленный на максимально широкий круг лиц, заявил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. При этом эффективность такой рекламы «немного выше нуля», считает эксперт.

— Никто в трезвом уме не пойдет покупать квартиру после телефонного звонка. Посетить стоматологию после подобной рекламы — возможно, но вероятность срабатывания триггера очень небольшая. Но так как подобная реклама распространяется при помощи робота, то это никого не смущает, — делает вывод Дмитрий Овчинников.

По его словам, пока никто не боится использовать подобного рода рекламу в своей деятельности. Эксперт считает правильной инициативу создания сервиса по борьбе со спам-звонками, однако ее реализация «выглядит незрело». На его взгляд, люди будут лениться искать нужный раздел на сайте «Госуслуги» и заносить номер телефона в базу спамеров.

— Самым правильным способом была бы разработка отечественного антиспам-приложения для смартфона, чтобы пользователь мог одним нажатием кнопки заблокировать номер и сообщить о спаме , — уверен Овчинников.

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Распространенность спам-звонков можно объяснить в том числе дешевизной данной технологии, отмечает руководитель практики «Антимонопольное право и государственный заказ» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Артем Константинов. Кроме того, такая реклама всё же остается одним из каналов продаж.

Зачастую call-центры для совершения спам-звонков находятся за рубежом и используют технологии подмены номеров, поэтому привлечь их к ответственности ввиду их экстерриториальности крайне проблематично, подчеркнул юрист. При этом call-центры могут физически находиться и в России, но юридически и технологически «прозвон» осуществляют компании, зарегистрированные, например, в ОАЭ (в том числе через подмену номеров и VPN).

По его словам, к спам-звонкам прибегают в основном компании из сферы услуг из сегмента малого и среднего бизнеса, а крупным компаниям, банкам это невыгодно с имиджевой точки зрения. Кроме того, у них «всё в порядке» с получением предварительного согласия клиентов.

Директор технического департамента RTM Group (консалтинговой компании в области информационной безопасности, судебной экспертизы и IТ-права) Федор Музалевский при этом уверен, что такими звонками «грешат» все уровни бизнеса, включая банки. Он поддерживает предложение о создании отдельного сервиса для борьбы с телефонным спамом.

Как можно пожаловаться на спам-звонки

В пресс-службе Минцифры России обращают внимание, что у Федеральной антимонопольной службы уже есть сервис, позволяющий оставить жалобу оператору на спам-звонок.

— Также на «Госуслугах» есть сервис, помогающий в борьбе с подменой номера телефона, которой пользуются мошенники, — добавили в министерстве.

На сайте ФАС России в настоящее время есть форма, через которую можно отправить жалобу на спам-звонки «пятерке» основных операторов связи — «Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2 и Yota («Известия» направили запросы всем компаниям). Кроме того, там можно найти инструкцию, как подать жалобу непосредственно регулятору.

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До обращения в ФАС служба рекомендует внимательно прочитать договор на оказание услуг мобильной связи, заключенный с оператором.

«Часто в договоре предусмотрено, что, подписывая договор, абонент выражает свое согласие на получение рекламных сообщений, в том числе от третьих лиц», — говорится на сайте ФАС.

Если абонент в договоре дал свое согласие на получение рекламы, ФАС напоминает о праве обратиться к мобильному оператору с заявлением об отказе получать на свой телефон рекламные сообщения. В этом случае оператор связи без взимания платы с абонента обязан прекратить рассылку СМС с рекламой или поступление звонков рекламного содержания.

Стоит отметить, что в конце 2022 года проблемой спам-звонков озаботились и в Минцифры РФ. Министерство предложило операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Министерство разработало соответствующий проект постановления, однако до настоящего времени он не подписан.

Несколько дней назад правительство РФ в целом поддержало проект закона о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг, но с условием доработки замечаний. Сейчас нарушение законодательства о рекламе грозит штрафом от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Законопроект предусматривает штраф за спам-звонки до 1 млн рублей для компаний.