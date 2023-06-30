Разговорчивый жанр: спам-звонки и SMS регулярно получают 94% россиян

Со спам-звонками и SMS регулярно сталкиваются 94% россиян. Чаще всего спамеры и мошенники используют личный обзвон — на это жалуются 77% абонентов, выяснили «Известия», изучив исследование компании TelecomDaily. Активность мошенников подталкивает сотовых операторов и Роскомнадзор к внедрению новых методов защиты. В результате 40% абонентов отмечают снижение количества спама, констатировали в TelecomDaily. Роскомнадзор пресекает примерно 2,5 млн звонков с подменных номеров каждый день. В «Тинькофф Мобайл» сообщили, что за полгода оператор увеличил число ежедневно блокируемых вызовов с 20 до 700 тыс.

Позвони мне, позвони

С действиями телефонных мошенников и спамеров в том или ином виде периодически сталкиваются более 94% клиентов сотовых операторов , говорится в исследовании агентства TelecomDaily (имеется в распоряжении «Известий»). Они предпочитают личный обзвон людей всем другим каналам коммуникации — такие звонки регулярно получают 77,4% абонентов. Помимо этого, 60% участников опроса сообщили, что им приходят нежелательные SMS-сообщения, 47% сталкиваются со спамом в мессенджерах.

— Звонок — это прямой контакт с человеком. Мошенники стали умнее, их в некоторой степени можно назвать психологами, поскольку они знают всю необходимую информацию о человеке, и таким образом им удается обрабатывать людей, чтобы достичь желаемого результата, — рассказал «Известиям» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

По словам эксперта, сотовые операторы, борясь с телефонным мошенничеством, внедряют всё новые методы защиты абонентов. Эксперты TelecomDaily выделили шесть основных (определитель номера, голосовой ассистент, виртуальный номер с переадресацией вызовов на основной, блокировка интернет-рекламы, онлайн-защита в ходе звонка, черный список) и проанализировали, какие операторы пользуются ими наиболее активно и эффективно.

По итогам исследования наибольшее количество подобных сервисов — пять из шести — зарегистрировано в сетях «Тинькофф Мобайл», «Мегафон» и МТС.

При этом, согласно данным опроса абонентов, 80% из них настаивают, что подобного рода опции должны предоставляться бесплатно.

— Если мы видим, что с номера идут массовые обзвоны или рассылка, или на номер жаловались, то автоматически блокируем такой трафик, не доводя до абонента, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Тинькофф Мобайл».

Например, технология «Нейрощит», разработанная компанией, выявляет злоумышленников прямо в момент входящего звонка и информирует клиента, что сейчас он говорит с мошенником. Нежелательный звонок определяется на основе анализа технической информации, среди которой сопоставление звуковой волны, анализ истории звонков, объемы и характер трафика с входящего номера.

В пресс-службе «Мегафона» заявили, что обеспечивают защиту от голосового и SMS-спама для всей абонентской базы в автоматическом режиме.

В Tele2 сообщили, что на всех тарифах действует первый контур защиты: нежелательные вызовы выявляет встроенная антиспам-система с помощью технологий Big Data.

Роскомнадзор для блокировки нежелательных звонков создал систему «Антифрод». Она позволяет предотвратить установление соединений с подменой телефонного номера. Главное условие эффективной работы системы — подключение к ней всех операторов, констатировали в пресс-службе ведомства. По словам представителя Роскомнадзора, на сегодняшний день к системе присоединились все крупные операторы сотовой связи.

Снялись с линии

Благодаря тому, что сотовые операторы активно внедряют новые технологии, 40% россиян отметили, что стали реже получать звонки и сообщения от мошенников, отмечается в исследовании TelecomDaily. Чаще всего этот факт отмечают абоненты «Тинькофф Мобайл» (55%), Yota (46%) и МТС (44%).

— Еще в начале этого года мы блокировали 20–50 тыс. звонков в день. Сейчас, благодаря развитию наших технологий, мы блокируем около 700 тыс. звонков в день, — отметили в пресс-службе «Тинькофф».

Аналогичную тенденцию «Известиям» подтвердили в «Мегафоне». Там сообщили, что количество выявляемых и блокируемых спам-звонков в первой половине 2023 года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В МТС «Известиям» сообщили, что «наращивание усилий по блокировке нежелательных звонков» позволило за год снизить их число в 1,8 раза — с 219 млн в январе–мае 2022 года до 123 млн за тот же период нынешнего.

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов отметил, что в сети «Билайн» количество спам-звонков с ноября 2022 года сократилось примерно на 17%.

Аналитические алгоритмы Tele2 распознают спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции на них пользователя, рассказали в пресс-службе оператора. В сутки таким образом обрабатывается «примерно 5–6 млн таких вызовов, включая звонки-сбросы».

— С момента запуска «Антифрода» (в декабре 2022 года. — «Известия») к концу мая 2023 года предотвращено более 260 млн звонков с подменой номера, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

В среднем за сутки через систему проходит около 250 млн телефонных звонков. Из них порядка 2,5 млн прекращается, так как они идут с подменных номеров, отметили представители ведомства.

По сумме баллов, выставленных перечисленным сервисам экспертами, лидирует «Тинькофф Мобайл», в том числе за счет того, что оператор предоставляет современный функционал, говорится в исследовании TelecomDaily.

Усилия операторов стали заметнее, а пользователи чувствуют себя более защищенными, рассказал Денис Кусков. Частота рекламных рассылок и обзвонов действительно снизилась. Кроме того, появились новые эффективные инструменты для противодействия нежелательным контактам, резюмировал эксперт.

Мошенники с образованием

Совершенствовать методы защиты от мошенников необходимо в связи с тем, что они тоже развиваются и повышают свою квалификацию, рассказал «Известиям» психолог Андрей Зберовский.

— Уровень квалификации мошенников за последнее время, несомненно, подрос. Как психолог, я понимаю, что простые люди так не разговаривают, — отметил он.

Специалисты уверены, что для мошенников проводятся специальные тренинги, существуют подробные инструкции, как правильно беседовать с жертвой в той или иной ситуации. Кроме того, резко поменялся контингент людей, которые участвуют в преступных схемах.

По словам Андрея Зберовского, если еще три–пять лет назад мошенничеством по телефону занимались находящиеся в местах лишения свободы, то теперь зачастую это образованные молодые люди, которые пришли заработать легкие деньги.