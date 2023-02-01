Устроили «пристрелку»: телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян — они начали использовать схему «пристрелочных» звонков. Ее суть состоит в том, что аферисты втираются в доверие к жертве, звоня ей практически каждый день. А потом, собрав нужную информацию о человеке, переходят к самому обману. Как распознать таких мошенников и защититься от них, выясняли «Известия».

Ноу-хау от аферистов

О схеме с «пристрелочными» звонками для обмана россиян рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По словам Соловьева, такие звонки позволяют злоумышленникам многое узнать о потенциальной жертве, и когда она проникается доверием, у нее начинают вымогать деньги. Юрист предупредил, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета России (СКР).

Они сообщают о каком-либо якобы ведущемся расследовании, а затем убеждают потенциального потерпевшего озвучить свои платежные данные или взять кредит. По мнению Соловьева, на подобные уловки чаще всего попадаются пожилые люди и женщины старше 35 лет — они более доверчивы и активнее других идут на разговор.

Как говорит в беседе с «Известиями» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, схему с «пристрелочными» звонками можно отнести к играм вдолгую. Мошенники применяли их и раньше, но всё же куда популярнее была блицсхема одного звонка, с которой в 2021–2022 годах столкнулись многие россияне.

— При блицсхеме мошенник стремится напугать жертву и, создав цейтнот, не дать ей время на размышления, обманом выяснить у нее платежную информацию и похитить деньги, — объясняет специалист. — Но у такой быстрой схемы есть главная проблема: единственный фактор воздействия на жертву — это испуг. Если она не испугалась, то и обман не сработает.

Вынужденный шаг

Сегодня блицсхемы обмана россиян у аферистов практически перестали работать, это произошло, с одной стороны, потому что о них стали много писать в СМИ. С другой стороны, банки активизировали работу по борьбе с телефонными злоумышленниками. В итоге, объясняет Дмитрий Овчинников, мошенникам приходится активнее играть вдолгую — в том числе чаще применять «пристрелочные» звонки.

— Игра вдолгую куда сложнее блицсхем, — говорит эксперт. — Раньше она применялась точечно, против уже разведанных жертв, когда было известно, что у них достаточно денег, чтобы окупить потраченное время. Минус этого подхода — в том, что у жертвы есть время на обдумывание ситуации и консультации с родственниками или друзьями.

Устроили «пристрелку» Фото: Global Look Press/Annette Riedl

Но при этом «пристрелочные» звонки позволяют злоумышленникам постепенно втираться в доверие к потенциальной жертве. Для этого порой они используют информацию, заранее полученную из различных баз данных в интернете, в том числе нелегальных. А параллельно, в ходе общения, незаметно узнают и другую информацию.

По словам управляющего RTM Group, эксперта в области кибербезопасности и права Евгения Царева, в схеме с «пристрелочными» звонками мошенникам очень помогает то, что они прикидываются сотрудниками правоохранительных органов — это мощный психологический прием.

— Один, второй, третий разговор с применением различных данных — и вот уже налажено общение, вы знакомы, есть доверие, — объясняет собеседник «Известий». — А к представителям правовых органов и силовых структур в России традиционно пиетет у разных категорий населения. Кто же откажет в разговоре «силовику», особенно если тот знает о вас какие-то базовые сведения.

Подобная обработка жертвы может длиться несколько дней — а затем мошенники попытаются выполнить нужную манипуляцию с банк-клиентом или банкоматом. При этом предлоги могут быть самыми разными: к примеру, оформление «спецкредита» или спасение денег с якобы взломанного счета.

Психологический аспект

Люди привыкли к тому, что мошенник действует максимально быстро, пока жертва не опомнилась, объясняет психолог сервиса «Теледоктор24» Наталия Чиркова. Но если обман растягивается во времени, люди невольно начинают расслабляться — и их настороженность ослабевает. В схеме с «пристрелочными» звонками лжесотрудники правоохранительных органов вовлекают человека в настоящее «детективное» действо, в котором он оказывается участником расследования.

— Злоумышленники играют на эмоциональном контрасте, — объясняет Наталия Чиркова. — Большинство людей побаивается общения с компетентными органами: возникает мысль, не обвинят ли меня в чем-то. И когда звонящий объясняет, что сам человек ни в чем не виноват, а наоборот, может помочь следствию, это вызывает чувство облегчения и даже некоторое расположение к звонящему. Этим и пользуются мошенники, переходя к следующему этапу.

Второй инструмент злоумышленников — так называемая подстройка. Многие мошенники начинают подстраиваться под слова, темп голоса и громкость речи «жертвы». На бессознательном уровне это вызывает доверие и ощущение, что звонящий человек расположен, он «свой», ему хочется помочь.

— Наконец, играет свою роль и желание быть полезным, — рассказывает собеседница «Известий». — Многие жертвы мошенников — это пенсионеры и одинокие люди. Как правило, у них присутствует дефицит общения, случается, что они чувствуют одиночество и что никому не нужны. А тут такой шанс — помочь. Это повышает их самооценку и приносит положительные эмоции.

Устроили «пристрелку» Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Механизмы защиты

Несмотря на то что мошенники год от года совершенствуют свой арсенал всевозможных уловок, существует ряд рекомендаций, которые помогут не попасться на обман.

— Методы борьбы со схемой «пристрелочных» звонков достаточно простые: во-первых, никогда и никому не передавайте платежную информацию, — советует Дмитрий Овчинников. — Во-вторых, запишите имя и фамилию звонившего вам «специалиста безопасности банка» или «главного следователя по особо важным делам центрального района города».

Если незнакомец оставил вам телефонный номер, не спешите по нему звонить. Проверить, работает ли конкретный человек в банке или силовом ведомстве, можно по телефонам с официальных сайтов. Но важно понимать, что никто — даже реальный следователь или сотрудник безопасности банка — не уполномочен требовать у вас по телефону никакие персональные данные (номер паспорта, адрес, сведения о недвижимости, данные о счетах и так далее).

— Если у вас по телефону пытаются получить персональные данные, вам точно звонят мошенники, — предупреждает Евгений Царев. — Тем более если они начинают просить взять кредит или сообщить секретный код из сообщения. Всегда нужно стараться сохранять холодной голову: зачем представителю СКР или МВД данные вашего счета или кредита?

На обман с большой долей вероятности укажут и различные угрозы. К примеру, мошенники могут соврать, что под арестом находится ближайший родственник человека — а потому необходимо срочно перечислить или привезти куда-либо крупную сумму денег для его спасения.

— Самый надежный способ не попасть на крючок мошенников — просто не говорить с ними, сбрасывать звонок, — заключает Наталия Чиркова. — Настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут обсуждать с вами никакие вопросы по телефону, а при необходимости пригласят в отделение.