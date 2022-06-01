Отборный номер: в России появилась общая система блокировки спама

На сайте ФАС и трех компаний сотовой связи появилась форма обратной связи, на которой россияне могут подать жалобу на спам-звонок или СМС, выяснили «Известия». После обращения клиент получит ответ от оператора, и номер будет заблокирован у всех участников системы в течение 72 часов. Ошибочная блокировка номеров по жалобам крайне маловероятна, так как проводится проверка по количеству обращений, массовости обзвона и другим параметрам, сообщили сотовые операторы. Однако всё же следует предусмотреть механизм исключения номера из черного списка, считают эксперты. Кроме того, новый сервис не решает проблемы постоянной смены номеров мошенников и спамеров, отмечают специалисты.

Рекламный блок

В России заработала общая система блокировки спам-звонков и СМС. На сайтах Федеральной антимонопольной службы и МТС, Tele2 и Мегафон уже появилась возможность пожаловаться на рекламу, поступившую без согласия абонента. В ближайшее время к сервису подключатся и другие мобильные операторы . Информацию о нововведении подтвердили в ФАС. Там добавили, что ведомство получало множество жалоб граждан на спам, поступавший в том числе из-за рубежа с использованием подменных номеров.

С помощью специальной формы клиент может пожаловаться на незаконную рекламу. Для этого потребуется указать ФИО, номер телефона получателя и отправителя, а также краткие данные по звонку или СМС — содержание и время поступления. Ожидается, что потребитель получит оперативный ответ от своего оператора, а номер, с которого поступил спам, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, подключенными к системе.

Отборный номер_2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Интеграцию с сервисом подтвердили мобильные операторы. При блокировке проверяются такие параметры, как наличие большого количества жалоб на звонки с определенного номера, информация о нем как источнике спама и другие, рассказали «Известиям» в пресс-службе Tele2. Там уверены, что риска блокировки номера, не относящегося к спам-рекламе, нет, даже если на него поступила жалоба. Обращение абонента станет предпосылкой, но оператор обязательно проводит проверку по дополнительным параметрам.

В МТС согласны, что риск ошибочной блокировки минимален, так как спам выявляется по ряду технических параметров и других данных. При подозрении номера сверяются со спам-базой по технологии big data, а другая программа проверяет номера при входящем вызове и предупреждает абонентов о том, что они могут быть нежелательны. Кроме того, клиент в любом случае получает уведомление о блокировке, рассказали в пресс-службе оператора. Там уточнили: реализованный на платформе ФАС алгоритм распределяет жалобы в адрес того оператора, в чьей сети была предпринята попытка распространения спама.

При этом заключенные между операторами договоры предусматривают обмен между компаниями информацией о жалобах и проблемах, связанных с несанкционированными звонками клиентам, отметили в Tele2.

Новая система позволит улучшить борьбу со спамом. Жалоба на рекламу, поступившую без согласия клиента, будет рассмотрена в течение 72 часов, сообщили в пресс-службе «Мегафона». Там добавили, что за май заблокировали 40 млн нежелательных звонков и СМС.

В «Билайн» также поддержали инициативу ФАС, в скором времени компания присоединится к ее реализации.

Жалобный эффект

Такая система будет достаточно эффективна, так как к четырем главным операторам подключена основная масса абонентов , считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. По его мнению, в качестве дополнительной проверки после получения жалобы могут обрабатываться такие параметры, как число исходящих звонков, продолжительность разговора, то есть обезличенные данные по абонентам. Так, например, у нежелательных звонков минимальное количество долгих диалогов. Подобная проверка требуется, чтобы систему нельзя было использовать для неблагонадежной конкуренции.

Следует предусмотреть и механизм оперативного исключения номера из списка неблагонадежных, если он попал туда случайно или его арендовала новая компания , добавил Владимир Ульянов. По его мнению, такая система может помочь блокировать не только спам, но и мошеннические звонки. Сервис не сможет полностью исключить нежелательные звонки, но если он поможет блокировать хотя бы половину из них, то это будет хороший результат, отметил эксперт. При этом разработанная система позволит снизить нагрузку и на самих сотовых операторов, ведь потоки спама загружают сеть.

Возможны и другие сложности блокировки по жалобам, считает руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. Если спамеры используют IP-телефонию в сочетании с подменой номера, как телефонные мошенники, у абонента во время звонка может высветиться любой номер, при этом он не будет иметь отношения к незаконной рекламе. Тогда есть риск блокировки легитимных абонентов.