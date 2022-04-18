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Сервисная поддержка: рекламным онлайн-платформам могут снизить налоги

Как это скажется на качестве работы сайтов и приложений
Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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Сервисная поддержка: рекламным онлайн-платформам могут снизить налоги
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2022-04-15 10:38:05
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Компании, зарабатывающие на размещении рекламы в интернете, могут получить налоговые льготы — они столкнулись со снижением доходов. Этот вопрос Минцифры обсуждает с другими ведомствами, в частности с Минфином, рассказали «Известиям» два источника, близких к отрасли и профильному ведомству. Речь идет об освобождении компаний от налога на прибыль, а в перспективе и снижении страховых взносов. Эксперты считают, что поддержка таких площадок оправданна, ведь рынок рекламы в этом году может сократиться до 50%. Высвободившиеся средства позволят разработчикам поддерживать на должном уровне качество цифровых сервисов, разрабатывать новые и модернизировать старые. Однако чиновникам следует установить четкие критерии отбора получателей таких льгот.

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Минцифры обсуждает с другими ведомствами, в частности с Минфином, вопрос обнуления ставки налога на прибыль для компаний, значительная часть выручки которых приходится на размещение рекламы в интернете. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к крупной digital-компании и к одному из профильных ведомств.

Знает о таких планах и эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его данным, льготы могут коснуться практически всех рекламных платформ — от «Яндекса» до небольших компаний, размещающих объявления в своих приложениях. Не исключено, что к этим мерам может добавиться и сокращение страховых взносов, которые за сотрудников платят рекламные платформы, — с 30 до 14%, утверждает он.

Введение налоговых льгот для рекламных платформ предполагает указ президента России Владимира Путина о мерах поддержки IT-отрасли от 2 марта. Он предписывает принять меры, направленные «на установление налоговых льгот и преференций для аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций».

Сервисная поддержка
продвижение
Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius

Минфин разрабатывает предложения в рамках указа президента России, сообщили в ведомстве. В Минцифры пообещали прокомментировать налоговые льготы для интернет-рекламы позднее.

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Рекламные группы из первой четверки (OMD OM Group, Dentsu Russia, Publicis Groupe Russia и GroupM) прогнозируют сокращение рынка в 2022 году от 11 до 50%, отмечает главный редактор портала Adpass.ru Тимур Бордюг. Ранее ресурс со ссылкой на расчеты медиааудитора ECI Rus и Dentsu Russia сообщал, что на фоне ухода некоторых иностранных брендов в марте–апреле в федеральном эфире российских телеканалов освободилось 12–15% рекламного инвентаря.

По словам Карена Казаряна, снижение налога на прибыль для пользователей многочисленных интернет-сервисов и приложений означает, что качество их предоставления и работы не деградирует.

— Основная статья расходов провайдеров таких сервисов — затраты на вознаграждение персоналу. Сокращение налога на прибыль и, возможно, страховых взносов позволит компаниям не увольнять сотрудников, которые будут поддерживать эти сервисы в работоспособном состоянии. Более того, участники рынка интернет-рекламы смогут развивать свой бизнес, разрабатывать новые услуги и приложения, — отметил эксперт.

В «Яндексе» и VK не стали комментировать возможные налоговые льготы. «Известия» также направили запросы в Avito и Rambler&Co.

Сервисная поддержка
компьютер
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бюджет имеет значение

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По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем рекламного рынка в 2021 году составил 578,3 млрд рублей, из них на цифровую рекламу пришлось 313,8 млрд. При этом, как было отмечено ранее в отчете Statista, аудитория мобильной рекламы в РФ превышает число тех, кто смотрит ее на компьютерах. По данным компании за май–июль 2021 года, в России с мобильных устройств в Сеть ежедневно выходило 83,5 млн пользователей, тогда как с компьютеров — только 43 млн.

Обнуление налога на прибыль для рекламных площадок — уже вторая мера поддержки, которую государство разработало для субъектов рекламной индустрии за последний месяц, отмечает Тимур Бордюг. В середине марта рекламная деятельность вошла в список отраслей, получивших отсрочку платежей по кредитам для малого и среднего бизнеса, сказал он.

— Во время пандемии коронавируса на федеральном уровне меры поддержки рекламной отрасли не предоставлялись, — утверждает Бордюг.

Отмена налога на прибыль станет позитивной новостью для рынка онлайн-рекламы, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, владельцы сервисов, которые сейчас тратятся на их продвижение, смогут больше инвестировать в их поддержку и развитие. А «Яндекс», являющийся очень крупной рекламной платформой, сможет расширить бюджеты других проектов, считает он.

Сервисная поддержка
такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— В сложившейся ситуации это крайне важно. К примеру, дополнительные инвестиции в сервис заказа такси приведут к тому, что, стоя перед подъездом и вызывая машину, пользователь не окажется один на один с зависшим приложением, — объясняет эксперт.

Применение нулевой ставки по налогу на прибыль может стать беспрецедентной по своим масштабам мерой поддержки digital-компаний в России, считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

— С одной стороны, мы говорим о миллиардах рублей налогов, которые может не получить бюджет, с другой стороны, эти средства могут быть направлены налогоплательщиками на поддержку и развитие бизнеса, критическая важность которого для экономики, общества и государства сейчас очевидна как никогда.

Но есть нюансы, которые могут снизить эффективность такой меры поддержки, указывает юрист. Наличие значительной доли доходов от размещения рекламы предполагает, что главными бенефициарами станут такие гиганты, как, например, «Яндекс», указывает он. По его прогнозу, это может привести к тому, что на рынке продолжится процесс укрупнения за счет поглощений и вытеснения независимых компаний, а это влечет за собой снижение уровня конкуренции.

Кроме того, пока не понятно, по каким критериям будут отбираться претенденты на налоговую льготу — очень часто бизнес по размещению рекламы выводится компаниями на аутсорсинг, отмечает эксперт.

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