Манят в сети: россиян обманывают обещаниями заработка в интернете

В регионах растет число пострадавших от мошенников, обещающих существенный заработок за удаленную работу через интернет. «Известия» выяснили подробности новой схемы телефонных аферистов и узнали у экспертов, почему люди по-прежнему поддаются на обман.

Заманчивое предложение

Про звонки от имени банковских работников и спецслужб уже много раз рассказывали СМИ. Поэтому мошенники обкатывают новые варианты обмана, включая довольно старый сценарий с обещанием удаленного заработка. Эта схема требует больших временных затрат, но все они окупаются, если комбинация «выгорает». Жертвами, как правило, становятся представители социально незащищенных слоев населения. В большинстве случаев они отдают мошенникам заемные средства.

Автор цитаты По данным МВД России, с января по август в стране зарегистрировано свыше 226 тыс. случаев мошенничества с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Это на 40,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Кроме того совершено 78,5 тыс. краж с использованием ИТ-инструментов.

Почти 20 тыс. рублей лишилась 29-летняя артистка хора из Оренбурга, которая откликнулась на объявление в мессенджере о работе в области продвижения одного из маркетплейсов. Сначала жулики направили ей тестовое задание, по итогам которого она получила 300 рублей, а вместе с ними приглашение для регистрации в приложении, который выглядел как сервис маркетплейса. Обманом девушку вынудили «пополнить счет» до 19 870 рублей. Когда же она попыталась снять свои средства, ей предложили это сделать после перевода еще 68 850 рублей. Она поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В сентябре в похожую ловушку жуликов угодила жительница Саратовской области. Ее тоже заинтересовало спам-сообщение о заработке на удаленке. Вскоре с ней связался «специалист». Для начала работы с нее потребовали внести 12 635 рублей якобы для открытия счета для перевода будущего заработка. Когда женщина решила вернуть свои средства, ей сообщили, что для такой операции придется перевести накопления на другой счет. В итоге она передала злоумышленникам код из СМС, с ее счета ушло 600 тыс. рублей, причем 570 тыс. из них были заемными средствами.

«Не переходите по неизвестным ссылкам, не регистрируйтесь на подозрительных сайтах. Никогда не сообщайте полные данные ваших банковских карт, не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лицам, какие бы предлоги они не называли и кем бы не представлялись», — советуют представители МВД.

Непуганные

В прицеле у мошенников преимущественно жители административных центров отдаленных регионов России и относительно небольших населенных пунктов, рассказал «Известиям» источник в полиции.

— В силу объективных обстоятельств цифровая грамотность и общая информированность в этих местах ниже, нежели в мегаполисах. А возможности заработать в регионах значительно меньше, чем в Москве или Петербурге. Расчет на тех, кто желает увеличить свой доход, сидя за персональным компьютером. Среди этого контингента и орудуют мошенники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прокуратура Красноярского края сообщила, что только за минувшую неделю 250 жителей региона обогатили телефонных мошенников на 90 млн рублей. В своем сообщении надзорная инстанция указывает, что опасаться нужно не только незнакомцев, которые рассказывают о банковских сбоях, но и тех, кто обещает легкий легальный дополнительный доход.

По словам источника в полиции, цифровой след таких преступлений ведет на Украину.

— Те, кто обзванивают людей, работают за копейки, для них предусмотрена система штрафов и свой KPI (ключевой показатель эффективности). Например, их штрафуют, если они первыми положили трубку. Старшие прослушивают разговор с клиентом, делают выводы, работают над совершенствованием социальной инженерии.

Хедхантеры с большой дороги

Схема с предложением заработка существует уже много лет и сочетает в себе элементы использования фальшивых валютных бирж, фейковых сайтов инвестиционных проектов и телефонных мошенничеств , объясняет эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

Фото: скриншот предоставлен ГК «Солар» Скриншот сайта фейкового инвестиционного фонда

— Она рассчитана на наименее финансово грамотных людей, которые не знакомы с работой настоящей биржи, финансового и фондовых рынков. Схема также неотрывно связана с другими видами телефонных мошенничеств, например, звонками от имени банков или правоохранительных органов. За всем этим стоят те же самые криминальные колл-центры, расположенные в сопредельном государстве.

Саму схему можно разделить на несколько этапов, говорит эксперт.

— Первый этап — сбор персональных данных жертв при помощи фейковых инвестиционных сайтов. Ежедневно мы фиксируем появление от 5 до 30 новых сайтов, предназначенных для поиска потенциальных жертв. Сайты используют типовые шаблоны и активно привлекают внимание за счет использования названий крупных брендов и громких лозунгов.

География — весь континент

Иногда для подкрепления «легенды» мошенники создают фейковые сайты СМИ со статьями типа: «Россиянам разрешили торговать нефтью и газом».

Фото: скриншот предоставлен ГК «Солар» Скриншот сайта фейкового инвестиционного фонда

— Помимо сайтов, ориентированных на россиян, мы встречали варианты для граждан Казахстана, Узбекистана, Польши, Болгарии, Германии, — говорит Вураско. — Иногда после заполнения имени, адреса электронной почты и телефона жертву сразу переадресовывают на фейковый ресурс, имитирующий валютную биржу, который зачастую располагается на отдельном домене и обслуживает сразу десятки сайтов-приманок.

На втором этапе в дело вступают телефонные мошенники, которые звонят жертве и рассказывают, как можно зарабатывать, торгуя на бирже с использованием их уникального алгоритма, обеспечивающего пассивный доход.

— По итогу разговора жертве дают номер карты, на которую надо перевести деньги якобы для зачисления на счет биржи. Минимальная сумма — от 10 тыс. рублей. Далее мошенники имитируют работу платформы, показывают, как внесенные деньги превращаются в 20 тыс. рублей, и предлагаются инвестировать дальше, стараясь вытянуть из жертвы все имеющиеся средства.

Фото: скриншот предоставлен ГК «Солар» Скриншот сайта фейкового инвестиционного фонда

К жертве могут приставить «персонального менеджера», который попытается под различными предлогами уговорить установить на свой компьютер или телефон программу удаленного администрирования.

— Если это удастся, то «менеджер» в дополнение попытается похитить деньги с банковских счетов жертвы, — говорит Вураско.

Фиаско с продолжением

По его словам, одним хищением дело может не закончиться.

— На третьем этапе, если человека благополучно обманули, ему поступит звонок якобы от службы противодействия мошенникам, в ходе которого жертву попытаются обмануть еще раз.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт рекомендует постоянно повышать финансовую грамотность и взаимодействовать только с официальными крупными брокерами, зарегистрированными на территории страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам источника «Известий» в полиции, если человека однажды обманули, его просто так не оставят.

— Их контакты навечно попадают в особые списки, которые передаются от одной группировки к другой. Мошенники могут выждать год-другой и опять попытаться обмануть. Есть люди, которые крайне уязвимы для подобного рода манипуляций. Печальный опыт показывает, что некоторые люди трижды попадали в сети жуликов. Одни из первых обманутых — жертвы схем с БАДами (обкатывались в России 10-15 лет назад). Людей из первого списка пострадавших позже обманывали от имени полицейских под предлогом возмещения ущерба. Эти же люди становились потерпевшими по делам о звонкам из «банка».