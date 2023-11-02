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В Госдепе сообщили о намерении США сохранить мораторий на ядерные испытания

Блинкен заявил, что США сохранят мораторий на ядерные испытания
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Irmantas Gelunas
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 ноября, сообщил, что Соединенные Штаты сохранят мораторий на проведение ядерных испытаний, его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

Вашингтон обеспокоен решением Москвы отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако США не намерены возобновлять ядерные испытания, сообщил он.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены достижению вступления ДВЗЯИ в силу, и мы подтверждаем нашу приверженность мораторию на испытания ядерных взрывных устройств свыше нулевой мощности, действующему уже 30 лет», — говорится в сообщении Блинкена.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Закон вступил в силу со дня его опубликования.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в сентябре 1996 года. Документ предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Ряд стран, в том числе США, его не ратифицировал, в то время как Россия это сделала в 2000 году.

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30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации ДВЗЯИ, являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование: в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами. По его словам, Россия не планирует менять отношение к указанным в договоре действиям и отозвала ратификацию исключительно потому, что США не собираются подтверждать свое участие в нем.

Еще в июне Путин заявил об отсутствии у РФ необходимости применять ядерное оружие. Он напомнил, что Соединенные Штаты дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Глава государства указал, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства.

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