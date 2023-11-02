Медики и пожарные не могут добраться до руин лагеря беженцев в Газе

Медицинские работники и пожарные службы не могут добраться до погибших из-за удара по лагерю беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает журналист Мохаммед Бельбесси.

Журналист рассказал, что пострадавших везут в больницу. Сообщается, что израильская армия использовала тонны взрывчатых веществ для уничтожения этого поселка.

«Большое количество зданий сравняли с землей, под их обломками погребены десятки, а то и сотни мучеников. Гражданская оборона не может добраться до этих домов из-за плотности руин», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Бельбесси, службы спасения также не могут добраться до места происшествия из-за сложности подъезда и узких улиц.

Корреспондент объяснил, что масштабы разрушений не умещаются в объективы камер, весь район уничтожен. Во время атаки были убиты практически все, кто находился в этих домах. Жители района предпринимают попытки поиска тел погибших, но возможности ограничены, подытожил он.

2 ноября Бельбесси рассказал о последствиях обстрела Израиля по лагерю беженцев Аль-Бурейдж, расположенного в центральной части сектора Газа, к востоку от дороги Салах ад-Дин в провинции Дейр-эль-Балах. По словам корреспондента, бомбардировке подверглись по меньшей мере 10 домов. Каждый из них имеет от двух до семи этажей, в каждой квартире проживают несколько десятков человек.

1 ноября заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев Джабалия. Кроме того, после ударов по лагерю около 120 человек числятся пропавшими без вести.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.