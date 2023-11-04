Произвели курорт: секреты красоты и здоровья раскрыли в Петербурге

Санкт-Петербургу выпадает мало солнечных дней, а воздух здесь сырой и влажный. Однако что касается красоты и здоровья, то это, скорее, плюсы, а не минусы мегаполиса. Климатические особенности благотворно влияют на внешность: умеренная инсоляция бережет кожу от пересыхания, а сырость способствует увлажнению лучше премиального ухода. Экскурсоводы шутят, что определить возраст петербурженки легко — если женщина выглядит на 40 лет, то ей смело можно давать 90. Корреспондент «Известий» выяснила, как окунуться в отдых и помолодеть в Северной столице.

Лечебный пассаж

Туристическая индустрия Санкт-Петербурга переживает настоящий бум медицинской и эстетической направленности. Северная столица — это единственный город, который даже закрепил понятие «медицинский туризм» на законодательном уровне и создал при правительстве СПб специальную структуру — Агентство медицинского туризма. Большое внимание власти уделяют реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Приоритетные задачи — активное развитие медицинских услуг для путешественников и популяризация достопримечательностей города.

Фото: Алена Снегирева

В России немало мест с богатыми природными ресурсами и благоприятным климатом, но именно город на Неве в последнее время становится флагманом развития лечебно-оздоровительного и медицинского туризма, подчеркивает представитель Агентства медицинского туризма София Мозокина. Об этом свидетельствуют статистические данные. Так, количество гостей, размещенных в санаторно-курортных организациях города в 2022 году, составило 97 308 человек. А в соответствии с данными городского комитета по здравоохранению общее число туристов, прибывших в город с медицинскими и лечебно-оздоровительными целями, за 9 месяцев 2023 года уже насчитывает 79 164 человека. За этот период медицинских услуг оказано на сумму 471,1 млн рублей, отметили в туристическом ведомстве.

У всех свои предпочтения. Например, кто-то предпочитает совмещать рабочие поездки с заботой о себе. По статистике, 40% деловых туристов ценят наличие бассейна в отеле, 35% выбирают спа-зоны, а 17% — комплексы с тренажерными залами. В числе прочих 8% находится, в частности, check up диагностика. Речь идет о специально разработанных программах комплексного медицинского обследования для людей, у которых нет времени на прохождение диспансеризации. Для check up диагностики достаточно одного-двух дней (амбулаторно или стационарно), что позволяет совместить ее с деловыми встречами или интересными экскурсиями . Спрос на такие обследования увеличивается ежегодно на 20%. Кстати, средняя продолжительность деловых поездок в Северную столицу обычно составляет от трех до шести дней.

Фото: Getty Images/EmirMemedovski

В городе более 100 медицинских организаций (в том числе 25 городских и 29 федеральных) с современным оборудованием, передовыми технологиями, международными протоколами лечения, которые оказывают услуги медицинским туристам. Что касается санаторно-курортных организаций, то таких объектов 35 (из них 16 детские). В последнее время наблюдается рост числа пансионатов, получающих лицензию на санаторно-курортную деятельность.

Результаты активной работы на всех уровнях не заставили себя ждать. В Санкт-Петербурге за 2022 год почти в 10 раз превышены контрольные цифры Федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» по количеству прибывших медицинских туристов — 116,22 тыс. человек по сравнению с плановым показателем 14,71 тыс. человек. Количество гостей, размещенных в санаторно-курортных организациях Северной столицы в 2022 году, составило 97 308 тыс. человек. Между тем цель проекта — увеличение за период 2019–2024 годов объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до $1 млрд в год).

Фото: Алёна Снегирева

Специалисты отмечают, что среди наиболее востребованных направлений медицинских услуг — сердечно-сосудистая хирургия, акушерство и гинекология, вспомогательные репродуктивные технологии, офтальмология, онкология, урология, педиатрия, травматология, ортопедия, стоматология. В Санкт-Петербург едут и за санаторно-курортными программами по профилактике сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также реабилитации после инсультов и болезней нервной системы. Востребовано восстановление после COVID-19. Питерским врачам по силам помочь пациентам с болезнями органов дыхания и слуха, кровообращения, проблемами с пищеварением.

Качественные медуслуги и эстетические процедуры привлекают и зарубежных туристов. Большинство из них — граждане СНГ (порядка 80%). Из их числа на долю путешественников из Узбекистана приходится 42%, из Таджикистана — 27%, из Киргизии — 9,91%. За красотой и здоровьем на берега Невы приезжают также граждане Китая (2,25%), США, Индии, Турции и стран Европы.

По следам Елисеевых

Гости Санкт-Петербурга совмещают восстановительный отдых не только с деловыми целями, но и экскурсионной программой. Иногда для этого в буквальном смысле не надо далеко ходить. Например, отель «Талион Империал» с физкультурно-оздоровительным центром располагается в доме купцов Елисеевых — памятнике культуры, который охраняется государством.

— Старше этого особняка только Строгановский дворец на противоположном берегу Мойки и Аничков дворец на Невском проспекте, — рассказывает экскурсовод Евгения Вахрушева.

Фото: Алена Снегирева

Время максимально пощадило интерьеры кабинетов, танцевальных залов, роскошной библиотеки. Сохранились необыкновенной красоты лестницы, «выжили» три из четырех хрустальных светильников, сохранился уникальный паркет, камины и другие культурные ценности. А с верхней точки особняка открывается изумительный вид на Санкт-Петербург. Дверь на эту веранду ведет из аквакомплекса ФОКа, где под панорамным остеклением оборудован единственный в центре Санкт-Петербурга бассейн на крыше. Отсюда как на ладони Дворцовая площадь, в поле зрения попадают Казанский и Исаакиевский соборы, Спас на крови, а также Невский проспект.

С именем Елисеевых связаны и другие места отдыха в Северной Столице. Бутик спа-отель «Росси» располагается в типичном петербургском доходном доме на набережной реки Фонтанки. Здесь в былые времена жили ярославские купцы Полежаевы-Ветошкины, состоявшие в родстве со знаменитой династией Елисеевых.

— Мы особенно гордимся тем, что в здании сохранились три номера с подлинными интерьерами XIX века, в которых уцелели деревянные стеновые панели, витражи, камины, — рассказывает директор по продажам и маркетингу Полина Дионесова.

Исторические номера часто арендуются съемочными группами. В одном из них сохранился и даже служит гостям сейф «Ф.Санъ-Галли» 1852 года весом в несколько тонн. Он изготовлен из чугуна, а полости безопасного шкафа пересыпаны песком.

Фото: Алёна Снегирева Сейф «Ф.Санъ-Галли», 1852 год

По черной лестнице, где когда-то бесшумно сновали слуги, можно спуститься в подвальное помещение. Здесь в былые времена располагалась конюшня — на потолке даже сохранился крюк, на который подвешивали сено для лошадей. Теперь в помещении пахнет не сбруей, а лемонграссом, отдыхающие плещутся в расслабляющем бассейне, греются в сауне и хамаме, принимают различные процедуры, занимаются на тренажерах.

Не навреди

В Санкт-Петербурге также популярны и актуальны для нашего времени программы по лечению синдрома хронической усталости, коррекции веса, пользуются спросом процедуры, связанные с омоложением организма. Избавиться от напряжения и вернуть жизненный тонус в самое короткое время — одна из основных целей деловых людей и уставших от рутины родителей. Аквакомплексы и спа-зоны не пустуют. Одна из востребованных услуг — массаж, который обязательно выбирают помимо тренировок в спортзалах и походов в сауны и бассейны.

Фото: Алена Снегирева

— Человек приходит к нам расстроенный, с возбужденной психикой, а после массажа чувствует себя так, словно заново родился. Сложность нашей работы зависит не от телосложения, а от наследственности, физической подготовки и сферы деятельности. У худеньких балерин обычно очень «забиты» ноги и требуется больше действий на то, чтобы проработать проблемные участки. Если человек занят сидячей работой, то у него напряжены шейно-воротниковая зона и поясничный отдел , — рассказывает массажист-эстетист отеля «Палас Бридж» Алексей Пичугин.

Специалисты считают, что ложиться на массажный стол лучше всего после подготовки в спа-зоне: сходить в баню, сделать пилинг. Мышцы разогреваются, поры раскрываются, от чего польза процедур значительно увеличивается.

— Прежде чем зайти в любую баню, надо принять душ и согреться. Новичкам не следует слишком долго сидеть в горячей финской или русской банях. Для начала достаточно и трех минут, чтобы понять, подходит ли вам эта процедура. Затем лучше выйти, поплавать в бассейне и опять зайти в баню на три минуты. Потом уже время можно увеличивать , — разъясняет руководитель спа-зоны отеля Park Lane resort and spa Ольга Ильичева.

Фото: Алена Снегирева

Уходовые процедуры и массаж специалисты настоятельно рекомендуют выбирать с учетом особенностей своего организма. Противопоказания и другие проблемы обычно указываются в так называемой приветственной анкете.

— Например, если у гостя повышенное давление, то массаж ему не показан. Также следует сообщить специалисту о наличии грыж и протрузий. Специалист должен знать, какие места нельзя трогать, от чего лучше отказаться. В частности, тем, у кого гипотиреоз, противопоказаны водорослевые обертывания, — разъясняет генеральный директор спа-центра отеля «Росси» Екатерина Мурыгина.

Курортный режим

Особую роль в лечебном туризме играет Курортный район Санкт-Петербурга. Административно он входит в состав мегаполиса, а географически считается его самой отдаленной территорией. Главная жемчужина этого района — Финский залив. В непосредственной близости от побережья немало комплексов с бассейнами, спа-зонами и тренажерными залами.

— В наше время люди хотят быстрого эффекта — приехал, оздоровился и снова вернулся к рабочим обязанностям. Поэтому особой популярностью пользуются туры выходного дня. Гости часто выбирают детокс кожи головы, пилинг, расслабляющую процедуру флоатинг с эффектом невесомости. Пользуются популярностью прессотерапия и лимфодренажный массаж — после таких манипуляций из организма уходит лишняя вода, подтягивается живот , — рассказывает коммерческий директор отеля «Репино парк отель» Дарья Дмитриева.

Фото: Алена Снегирева

Перед оказанием услуг специалисты, опять же, изучают данные приветственных анкет и проводят беседу с клиентами. Например, прессотерапию нельзя выбирать при наличии тромбоза и воспалительных процессов в суставах.

По признанию работников индустрии туризма, как-то незаметно ушла в прошлое установка на то, что лучший отдых — это обильная еда и статичное времяпрепровождение. Хорошая физическая подготовка стала своеобразной визитной карточкой деловых людей, которые заботятся о своем здоровье.

— Для них клубное членство — ежедневный ритуал, как чистка зубов. Наши гости начинают каждое утро с посещения фитнес -центра, чтобы получить заряд бодрости на каждый день. Востребованы занятия по йоге, различные тренажеры, популярна кардионагрузка на сайкл-тренировках, не пустует теннисный корт , — говорит менеджер отдела продаж загородного спа-комплекса «Золотой Ручей» Марина Кошелева.

Фото: Алена Снегирева

Культура современного отдыха неотделима от заботы о себе, отмечает директор по развитию акваклуба Voda Анастасия Бабинцева. Бассейны и термальные зоны важны для профилактики различных заболеваний, хороши для физической подготовки, а также способствуют увлажнению кожи и насыщают влагой волосы.

— Вода помогает разгрузить позвоночник, возвращает нормальный тонус напряженным мышцам. Даже небольших нагрузок в бассейне достаточно, чтобы вернуть бодрость и работоспособность , — подчеркивает Анастасия Бабинцева.