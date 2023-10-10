Дать угла: камера смартфона и ИИ сделают тренировки эффективнее
Российские разработчики создали платформу, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта мониторить движения человека во время реабилитации и занятий спортом. Программа может определять взаимное расположение ключевых точек опорно-двигательного аппарата, например сгиб локтевого сустава или параллельность плеч и таза, и сигнализировать о том, что то или иное действие выполняется неправильно. На стартап уже обратили внимание инвесторы, с его основателями заключили контракты некоторые спортивные федерации. Эксперты считают, что разработка будет востребована, однако программу стоит развивать в плане анализа активности пользователя в динамике.
Телесная геометрия
Российский стартап Musculus.ai разработал одноименную платформу для анализа и мониторинга движений человека с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Она действует на основе технологий компьютерного зрения, определяя и отслеживая положение ключевых точек опорно-двигательной системы в процессе выполнения комплексов специальных диагностических упражнений.
— Компьютерное зрение может определять взаимное расположение ключевых точек опорно-двигательного аппарата, например сгиб локтевого сустава, или отслеживать, например, параллельность плеч и пола, — рассказал «Известиям», основатель и гендиректор компании-разработчика Константин Пискунов.
Визуально для пользователя принцип работы программы выглядит так: камера телефона наводится на человека, «видит» ключевые точки его тела. Между собой они соединяются линиями, а цветовая индикация показывает отклонение от эталонной техники выполнения упражнения. Таким образом можно отследить ошибки в процессе тренировки, выявить функциональные отклонения в опорно-двигательной системе и предотвратить травмы, рассказали разработчики.
— При этом база для обучения системы постоянно пополняется, уже сейчас она может выявлять проблемы, однако цель стартапа в будущем — обеспечить постановку диагнозов без привлечения людей в принципе, чтобы минимизировать временные и финансовые затраты, — подчеркнул Константин Пискунов.
Идея проекта родилась у разработчиков в процессе наблюдения за собственными детьми, которые по мере взросления стали посещать спортивные секции. Это подтолкнуло основателей стартапа вникать в особенности тренировок: действительно ли всё проходит правильно, может ли что-то навредить здоровью. Также мотивом для создания платформы послужило то, что один из участников — в прошлом профессиональный спортсмен, получивший травму, которой можно было бы избежать, если бы осмотры проводились чаще.
Погружаясь в тему, команда поняла: на российском рынке нет аналогичной системы, которая могла бы в режиме реального времени дать рекомендации по опорно-двигательному аппарату.
Спортивный интерес
Разработчики уже заключили контракты с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Центром спортивной подготовки сборных команд России, а также с Федерацией тайского бокса-муайтай России. Кроме того, в скором времени должно состояться подписание с тремя профессиональными клубами и еще с четырьмя федерациями спорта.
— Мы используем эту систему для оценки работы опорно-двигательного аппарата, для того чтобы выявить ключевые моменты мобильности и стабильности суставов, которые лимитируют подготовку спортсменов, — рассказал «Известиям» руководитель комплексной научной группы Федерации тайского бокса-муайтай, доцент кафедры теории и методики единоборств Чайковской государственной академии физкультуры и спорта Михаил Степанов. — Чтобы снизить травматизм, необходимо подобрать нужные упражнения, минимизировать потери в движении. Если мобильность повышена, возможно проблемы с коленным, тазобедренным голеностопным суставами. А это диагностика дает нам увидеть такие сложные места и помогает подобрать упражнения для утсранения проблем.
На демодне акселератора Sber500 (площадка, на которой предприниматели могут найти инвесторов) Musculus.ai получил инвестиционное предложение на сумму до 50 млн рублей от частного фонда KamaFlow.
— Решения на основе ИИ и компьютерного зрения становятся всё более распространенными, в том числе и в сфере здравоохранения. Искусственный интеллект уже помогает российским врачам по всей стране в ежедневной работе, например при постановке диагнозов, анализе медицинских изображений, — отметила управляющий директор «Сбера» по работе со стартапами Наталья Магидей.
По задумке разработчиков, технология может использоваться не только в профессиональном и любительском спорте, но и применяться в лечении проблем опорно-двигательного аппарата: например, при прохождении пациентами реабилитации на дому, подчеркнули в компании-разработчике. В частности, платформу планируют применять после эндопротезирования суставов на раннем этапе в стационаре, а также для восстановления работы замененных суставов в послеоперационный период в домашних условиях, для услуг телемедицины и врача, восстановления после травм и в целом выявления нарушений в работе опорно-двигательного аппарата на ранней стадии.
Видеоанализ движения — модное сейчас и перспективное направление, отметил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Евгений Ачкасов.
— Программа может быть использована в реабилитации для оценки восстановления двигательных навыков и стереотипа движения. Единственное, что такие системы могут иметь ограничения в условиях специфической спортивной деятельности. Например, если лыжник бежит на длинную дистанцию или конькобежец, который далеко удаляется на скорости от такой системы. Как в таком случае фиксировать движение? Ведь это совершенно другое дело, чем когда человек приседает, например, на месте. Поэтому, конечно, перспективы использования в спортивной медицине несколько ограниченны.
По мнению специалиста, необходимо также разрабатывать системы, которые будут не только проводить определенные тесты на двигательные паттерны, но и оценивать их в динамике.