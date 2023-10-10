Дать угла: камера смартфона и ИИ сделают тренировки эффективнее

Российские разработчики создали платформу, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта мониторить движения человека во время реабилитации и занятий спортом. Программа может определять взаимное расположение ключевых точек опорно-двигательного аппарата, например сгиб локтевого сустава или параллельность плеч и таза, и сигнализировать о том, что то или иное действие выполняется неправильно. На стартап уже обратили внимание инвесторы, с его основателями заключили контракты некоторые спортивные федерации. Эксперты считают, что разработка будет востребована, однако программу стоит развивать в плане анализа активности пользователя в динамике .

Телесная геометрия

Российский стартап Musculus.ai разработал одноименную платформу для анализа и мониторинга движений человека с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Она действует на основе технологий компьютерного зрения, определяя и отслеживая положение ключевых точек опорно-двигательной системы в процессе выполнения комплексов специальных диагностических упражнений .

— Компьютерное зрение может определять взаимное расположение ключевых точек опорно-двигательного аппарата, например сгиб локтевого сустава, или отслеживать, например, параллельность плеч и пола , — рассказал «Известиям», основатель и гендиректор компании-разработчика Константин Пискунов.

Визуально для пользователя принцип работы программы выглядит так: камера телефона наводится на человека, «видит» ключевые точки его тела. Между собой они соединяются линиями, а цветовая индикация показывает отклонение от эталонной техники выполнения упражнения. Таким образом можно отследить ошибки в процессе тренировки, выявить функциональные отклонения в опорно-двигательной системе и предотвратить травмы , рассказали разработчики.

Фото: Musculus.ai

— При этом база для обучения системы постоянно пополняется, уже сейчас она может выявлять проблемы, однак о цель стартапа в будущем — обеспечить постановку диагнозов без привлечения людей в принципе, чтобы минимизировать временные и финансовые затраты , — подчеркнул Константин Пискунов.

Идея проекта родилась у разработчиков в процессе наблюдения за собственными детьми, которые по мере взросления стали посещать спортивные секции. Это подтолкнуло основателей стартапа вникать в особенности тренировок: действительно ли всё проходит правильно, может ли что-то навредить здоровью . Также мотивом для создания платформы послужило то, что один из участников — в прошлом профессиональный спортсмен, получивший травму, которой можно было бы избежать, если бы осмотры проводились чаще .

Погружаясь в тему, команда поняла: на российском рынке нет аналогичной системы, которая могла бы в режиме реального времени дать рекомендации по опорно-двигательному аппарату.

Спортивный интерес

Разработчики уже заключили контракты с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Центром спортивной подготовки сборных команд России, а также с Федерацией тайского бокса-муайтай России . Кроме того, в скором времени должно состояться подписание с тремя профессиональными клубами и еще с четырьмя федерациями спорта.

Фото: Musculus.ai

— Мы используем эту систему для оценки работы опорно-двигательного аппарата, для того чтобы выявить ключевые моменты мобильности и стабильности суставов, которые лимитируют подготовку спортсменов , — рассказал «Известиям» руководитель комплексной научной группы Федерации тайского бокса-муайтай, доцент кафедры теории и методики единоборств Чайковской государственной академии физкультуры и спорта Михаил Степанов. — Чтобы снизить травматизм, необходимо подобрать нужные упражнения, минимизировать потери в движении. Если мобильность повышена, возможно проблемы с коленным, тазобедренным голеностопным суставами. А это диагностика дает нам увидеть такие сложные места и помогает подобрать упражнения для утсранения проблем .

На демодне акселератора Sber500 (площадка, на которой предприниматели могут найти инвесторов) Musculus.ai получил инвестиционное предложение на сумму до 50 млн рублей от частного фонда KamaFlow .

— Решения на основе ИИ и компьютерного зрения становятся всё более распространенными, в том числе и в сфере здравоохранения. Искусственный интеллект уже помогает российским врачам по всей стране в ежедневной работе, например при постановке диагнозов, анализе медицинских изображений , — отметила управляющий директор «Сбера» по работе со стартапами Наталья Магидей.

По задумке разработчиков, технология может использоваться не только в профессиональном и любительском спорте, но и применяться в лечении проблем опорно-двигательного аппарата: например, при прохождении пациентами реабилитации на дому , подчеркнули в компании-разработчике. В частности, платформу планируют применять после эндопротезирования суставов на раннем этапе в стационаре, а также для восстановления работы замененных суставов в послеоперационный период в домашних условиях , для услуг телемедицины и врача, восстановления после травм и в целом выявления нарушений в работе опорно-двигательного аппарата на ранней стадии .

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Видеоанализ движения — модное сейчас и перспективное направление , отметил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Евгений Ачкасов.

— Программа может быть использована в реабилитации для оценки восстановления двигательных навыков и стереотипа движения. Единственное, что такие системы могут иметь ограничения в условиях специфической спортивной деятельности. Например, если лыжник бежит на длинную дистанцию или конькобежец, который далеко удаляется на скорости от такой системы. Как в таком случае фиксировать движение ? Ведь это совершенно другое дело, чем когда человек приседает, например, на месте. Поэтому, конечно, перспективы использования в спортивной медицине несколько ограниченны.