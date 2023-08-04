Соединяя страницы: в Санкт-Петербурге стартовала книжная экспедиция в поддержку чтения

Книжная экспедиция в поддержку чтения стартовала в Санкт-Петербурге 3 августа. В рамках социального проекта «Дорога на маяк» «литературный поезд» проедет 12 тыс. км до Владивостока вместе с российскими писателями, в числе которых Сергей Лукьяненко, Кристина Кретова, Александр Цыпкин. «Известия» проследовали часть маршрута, и узнали, сколько стоит научить россиян читать чаще и как сами писатели смотрят на эту акцию.

На пути к маяку

Днем, в преддверии отправления книжной экспедиции, в местном Доме журналиста прошло многочасовое пленарное заседание, после которого состоялись творческие встречи с писателями Валерием Поповым, Ириной Огановой, Екатериной Матюшкиной, Кристиной Кретовой.

Перед отбытием поезда гости вокзала смогли увидеть шоу-программу, которая включала в себя выступление танцевального коллектива, исполнявшего чечетку в характерных для 1920-х нарядах. Также в программу вошли живая игра на саксофоне и исполнение песни Майи Кристалинской «Журчат ручьи». Ведущим шоу-программы стал основатель книжной сети «Буквоед» и Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Петербурга» Денис Котов — он выступил в роли режиссера с рупором, разыгрывая съемки фильма. Соведущим церемонии — журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения Роман Герасимов. После основных номеров на сцену пригласили Альберта Асадулина с тем, чтобы певец «проводил книжную экспедицию в добрый путь». Артист исполнил песню «Дорога без конца».

— Эта акция призвана помочь сохранить навык работы с книгами, навык получения удовольствия работы с ними, потому что это сделает нашу жизнь лучше и наше мышление — тоже. Без мышления мы будем несчастны. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была полна, чтобы нам не было скучно, чтобы у нас были жизненные цели мы должны развивать мышление, и книга — основной для этого инструмент, — поделился своим мнением об акции ее участник, психотерапевт и писатель Андрей Курпатов.

Поезд отправился в сторону Владивостока в 20:05. В качестве пассажиров — Татьяна Устинова, Анна и Сергей Литвиновы, Кристина Кретова, Александр Цыпкин, Андрей Буровский, Антон Чиж, Валентин Постников, Андрей Геласимов, Сергей Переслегин, Сергей Лукьяненко. Экспедиция зажжет так называемые «Книжные маяки России» в городах по всему своему пути. Это — Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток.

Поезд оказался литературным не полностью — только несколько вагонов. Как объяснили «Известиям» организаторы проекта, это связано с тем, что прямых поездов до Владивостока из Санкт-Петербурга нет. Вагоны отмечены плакатами с обложками различных книг российских авторов. Среди них — «Две поездки в Москве» Валерия Попова, «Код личного счастья» Олега Роя, «Ветер радости» Григория Григорьева, «Прыжок» Сергея Лукьяненко, «Авиатор» Евгения Водолазкина. Впоследствии поезда будут меняться, а вагоны — переоформлять заново.

— Если считать тех, кто едет весь маршрут, кто едет только часть, кто участвует в городах на местах и участников онлайн, то получится более сотни писателей. Это и художественная литература, и нон-фикшн, и начинающие, и продолжающие, и заслуженные. Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Валерий Попов, — рассказал «Известиям» Денис Котов.

В завершении акции пройдет региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока». Участниками «Книжных маяков» в разных городах страны становились Олег Рой, Татьяна Устинова, Александр Цыпкин, Евгений Водолазкин, Анна и Сергей Литвиновы, Дмитрий Воденников, отметили в пресс-службе проекта.

Километры книг

Говоря о «книжном поезде», нужно начать с проекта «Читающий август», в который и входит социальная акция. Сам по себе проект представляет собой порядка 200 мероприятий в 70 регионах России с трансляцией — и все они посвящены чтению и русской литературе в том или ином виде: это и различные мастер-классы, и лекции, и презентации книг. Медиаохват проекта составляет 10 млн зрителей. Акция «Дорога на маяк» реализуется при поддержке кампании Российского книжного союза (РКС) «У страниц нет границ».

По словам гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, цель заключается в том, чтобы «вовлечь в пространство чтения как можно больше россиян, напомнить о том, что книга — идеальный способ провести с пользой время, отдохнуть, получить новые знания».

— Проект «Читающий август» соответствует всем этим целям. Это платформенное решение для популяризации книг и чтения, которое объединяет все заинтересованные аудитории: читателей, авторов, издателей, книжный ритейл и региональные правительства, заинтересованные в росте интеллектуального уровня населения, его образованности, а значит — в экономическом процветании регионов, — объяснил «Известиям» эксперт.

В этом году «книжный поезд» — или, как его еще называют, литературный поезд — запускается впервые. По мнению организаторов, участие писателей позволит «привлечь внимание к книгам и и тем, кто пока не увлечен чтением, напомнит, какие возможности открывают перед ними литературные произведения и работы нон-фикшн».

Согласно последним данным РКС, число читающих россиян составляет 57%, и задача проекта — увеличить этот показатель до 80%.

— Раньше мы могли концентрировать внимание на какой-то задаче в течении 2,5 мин. Немного, согласитесь. Сейчас мы способны концентрировать внимание на задачу 47 с. Еще меньше, да? Этого времени мало, чтобы принять вдумчивое решение, потому все наши решения становятся примитивными. Мы не думаем, а работаем на автомате. Если мы постоянно работаем на автомате, все меньше и меньше осознаем, что происходит с теми задачами, которые мы решаем, то итоговое качество нашего мышления ухудшается. Это, в свою очередь, начинает касаться и профессиональной сферы, поэтому качество профессиональных услуг тоже может падать, — объяснил «Известиям» Андрей Курпатов.

Бюджеты на буквы

Запуск целого литературного поезда с сопутствующей программой — событие масштабное и, очевидно, дорогостоящее. «Известия» выяснили, что бюджет предварительно исчисляется десятками миллионов рублей, но все еще формируется — об этом рассказал Денис Котов.

— Еще не закончено путешествие и понятно, что на все наши предыдущие финансовые ожидания, будут смещены. Это десятки миллионов рублей. Не один, не два, а намного больше. Но благодаря РЖД и другим партнерам мы, конечно, смогли привлечь средства, — сказал эксперт.

Стоимость организации проекта «Читающий август» тоже посчитать непросто, поскольку средства на проведение 200 мероприятий, трансляций и прочих составляющих кампании распределены по бюджетам регионов. Примечательно, что сам по себе финальный фестиваль во Владивостоке — только начало большого пути. Если раньше «Книжные маяки России» проходили в Санкт-Петербурге и позиционировались как всероссийский фестиваль с подключением порядка 11 регионов, то Владивосток, по предварительным оценкам, охватит уже более 40 по факту и более 60 регионов информационно.

— Следующий у нас город — Ульяновск. Власти сказали, что в сентябре 2024-го они планируют провести «Книжный маяк Ульяновска». Я надеюсь, что эти планы не изменятся, — добавил Денис Котов. Также губернатор Ленинградской области предложил летом следующего года сделать «Книжный маяк Выборга», заключил он.