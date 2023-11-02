Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
ООН сообщила о переполненных людьми укрытиях в секторе Газа
Экономика
Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей
Мир
В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ
Мир
В США хотят принять меры против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Скрипач Шалаев назвал Темирканова одним из лучших дирижеров в мире

0
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории скрипач Федор Шалаев в четверг, 2 ноября, назвал худрука Юрия Темирканова одним из лучших дирижеров в мире.

«Его работа в филармонии, на мой взгляд, это как раз именно показатель служения музыке и искусству, нежели просто профессии», — рассказал он «Известиям».

Музыкант отметил, что Темирканов всегда максимально профессионально и с «огромным музыкальным вкусом» подходил к своей работе. Он также рассказал, что однажды ему посчастливилось выступать на одной сцене «с этим колоссальным мастером».

«Вы знаете, его появление на сцене просто даже во время репетиции. Сразу получалась какая-то совершенно другая аура, то есть это была личность такого масштаба, которая одним взглядом, одним-двумя словами заставлял нас, музыкантов, играть совершенно по-другому», — поделился своими впечатлениями Шалаев.

Кроме того, он обратил внимание, что выступления дирижера не нуждались в какой-то дополнительной рекламе: зал всегда был полон. Скрипач рассказал, что это было огромным счастьем, находиться в такие моменты на одной сцене с Темиркановым.

2 ноября дирижер Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет. С 1988 года он был худруком Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Деятель культуры является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал творчество дирижера одним из символов высших достижений мировой культуры. Кроме того, по его мнению, худрук останется примером дирижера высочайшего уровня. Память о нем страна будет хранить, объяснил губернатор. Пианист Иван Рудин назвал Темирканова мастером работы с русской музыкой. Он указал, что звучание оркестра филармонии Северной столицы всегда отличал неповторимый дирижерский почерк Темирканова.

Прощание с Темиркановым пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023