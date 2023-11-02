Скрипач Шалаев назвал Темирканова одним из лучших дирижеров в мире

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории скрипач Федор Шалаев в четверг, 2 ноября, назвал худрука Юрия Темирканова одним из лучших дирижеров в мире.

«Его работа в филармонии, на мой взгляд, это как раз именно показатель служения музыке и искусству, нежели просто профессии», — рассказал он «Известиям».

Музыкант отметил, что Темирканов всегда максимально профессионально и с «огромным музыкальным вкусом» подходил к своей работе. Он также рассказал, что однажды ему посчастливилось выступать на одной сцене «с этим колоссальным мастером».

«Вы знаете, его появление на сцене просто даже во время репетиции. Сразу получалась какая-то совершенно другая аура, то есть это была личность такого масштаба, которая одним взглядом, одним-двумя словами заставлял нас, музыкантов, играть совершенно по-другому», — поделился своими впечатлениями Шалаев.

Кроме того, он обратил внимание, что выступления дирижера не нуждались в какой-то дополнительной рекламе: зал всегда был полон. Скрипач рассказал, что это было огромным счастьем, находиться в такие моменты на одной сцене с Темиркановым.

2 ноября дирижер Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет. С 1988 года он был худруком Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Деятель культуры является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал творчество дирижера одним из символов высших достижений мировой культуры. Кроме того, по его мнению, худрук останется примером дирижера высочайшего уровня. Память о нем страна будет хранить, объяснил губернатор. Пианист Иван Рудин назвал Темирканова мастером работы с русской музыкой. Он указал, что звучание оркестра филармонии Северной столицы всегда отличал неповторимый дирижерский почерк Темирканова.

Прощание с Темиркановым пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.