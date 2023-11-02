Глава Дагестана прокомментировал «поиск евреев» в двигателе самолета

Глава Дагестана Сергей Меликов 2 ноября прокомментировал кадр из аэропорта Махачкалы, на котором один из участников беспорядков в аэропорту Махачкалы заглядывает в двигатель самолета.

«Каким образом на фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея?» — сказал глава республики на конференции по теме межнационального мира.

Меликов признался, что сначала улыбнулся, когда в первый раз увидел эти кадры.

«А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет? Над нами же весь мир смеется, благодаря вот этим проходимцам», — отметил он.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

30 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

Меликов 31 октября сообщил о полном восстановлении работы аэропорта Махачкалы, а также о том, что рычаги управления толпой были далеко за пределами республики.