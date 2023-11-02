Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал

Беспорядки в аэропорту Махачкалы и сожжение Корана в Волгограде могли координироваться одним и тем же Telegram-каналом. Об этом 2 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на показания свидетелей по делу Никиты Журавеля.

Свидетелями проходят имам городской соборной мечети Волгограда Ильяс Бектимиров и журналист волгоградского сетевого издания Иван Богданов, которые были опрошены по видеосвязи Висаитовским районным судом Грозного.

По информации агентства, оба указали один и тот же Telegram-канал.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека задержаны. 31 октября суд в Дагестане арестовал пятерых участников беспорядков.

30 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания указал, что ситуация инспирирована через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

Инцидент с сожжением Корана произошел 4 мая. Обвиняемый, Никита Журавель, сжег Священное Писание возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. Происходящее он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал на интернет-портале, подконтрольном центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После этого в России в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). 13 июня Путин сообщил, что расследовать преступление поручено следственному комитету Чечни, где Журавель и будет отбывать наказание. В октябре суд продлил арест Журавеля на полгода.