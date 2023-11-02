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МИД заявил об умышленном ударе Киева по месту работы журналистов «Известий» в Донецке

Захарова: Киев специально ударил по месту работы журналистов в Донецке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские националисты намеренно ударили по месту в Донецке, где работали журналисты «Известий» и спасатели, оказывавшие людям помощь после предыдущего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы увеличить число жертв. Об этом 2 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, журналисты прибыли в город для освещения последствий ракетных залпов по железнодорожному вокзалу и сами попали под повторный обстрел.

«Буквально позавчера в результате очередного обстрела украинскими боевиками объектов гражданской инфраструктуры Донецка получили серьезные ранения сразу три сотрудника «Известий». Чудом не пострадали также оказавшиеся под огнем журналисты ТАСС и телеканала «Звезда», — отметила она на брифинге.

Захарова констатировала, что таким образом украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантированно были жертвы среди тех, кто прибыл ликвидировать последствия первого удара по Донецку.

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Ранее, 2 ноября, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил «Известиям», что киевский режим следит за российскими журналистами и пытается ликвидировать их. Об этом, по его словам, в частности свидетельствует украинский обстрел Донецка, в результате которого получили ранения журналисты «Известий» Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов.

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела ВСУ в Донецке 31 октября. Сначала украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня по железнодорожной станции, после прилета загорелись цистерны с горючим. Позднее, когда на место приехали спецслужбы и группы журналистов «Известий», ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами.

Трех корреспондентов доставили в больницу. Алексей Полторанин был ранен в грудь и живот, а у Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног. Евгений Быковский получил осколочное ранение груди. Полторанин 1 ноября после операции рассказал, что хорошо себя чувствует, поблагодарил врачей за помощь и выразил слова благодарности всем, кто его поддерживал.

Заместитель врача по медицинской части ДКТОМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) Иван Плахотников подтвердил в разговоре с «Известиями», что журналистов Быковского и Полторанина ранило кассетными боеприпасами. По его словам, военкорам была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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