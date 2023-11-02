Соловьев заявил о планах киевского режима ликвидировать российских журналистов

Киевский режим следит за российскими журналистами и пытается ликвидировать их, заявил «Известиям» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Об этом, по его словам, свидетельствует украинский обстрел Донецка, в результате которого получили ранения журналисты «Известий» Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов.

Александр Мартемьянов получил сквозные осколочные ранения обоих бедер. Алексей Полторанин и Евгений Быковский — проникающие осколочные ранения груди и брюшной полости. Донецкие врачи оперативно провели необходимые операции: благодаря их быстрой и профессиональной работе в данный момент жизням военкоров ничего не угрожает. Все осколки удалены, но им предстоит длительный период восстановления.

Корреспонденты «Известий» продолжали съемки, даже будучи раненными, и записывали видео для новостных эфиров, уже находясь в больнице, прямо из предоперационных палат. В Госдуме заявили, что охота за журналистами вопреки всем международным конвенциям объясняется тем, что Киевом руководят «профессиональные пиарщики».

«К сожалению, работа журналистов связана с риском. Работа военных корреспондентов — это двойной или даже тройной риск. <…> Мы надеемся, что все они вернутся домой живыми и здоровыми, хотя иногда происходят подобные случаи. Сейчас, судя по всему, киевский режим совсем уже обезумел. Это понятно. Неудачи на фронте провоцируют на какие-то совершенно уже отвратительные действия», — рассказал «Известиям» Владимир Соловьев.

1 ноября в Следственном комитете России заявили, что будут расследовать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых один человек погиб и порядка десяти, включая корреспондентов «Известий», пострадали.

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