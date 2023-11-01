ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы противотанковых подразделений ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении истребителем руководителя подразделения противотанковых ракет движения ХАМАС Мухаммеда А'Сара в палестинском анклаве. Об этом 1 ноября ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.

«А'Сар отвечал за все подразделения противотанковых ракет ХАМАС по всему сектору Газа, командовал подразделениями в повседневной работе и помогал им в чрезвычайных ситуациях. Под его командованием были нанесены многочисленные удары противотанковыми ракетами по гражданским лицам и солдатам ЦАХАЛ», — говорится в сообщении армии.

Тем временем ХАМАС сообщило об уничтожении израильского танка, проникающий в южную часть сектора Газа, ракетой «Ясин 105».

Ранее в этот день израильская армия сообщала, что танк ЦАХАЛ нанес удар по ячейке ХАМАС в ответ на попытку запуска противотанковых ракет из Ливана по израильской территории в районе Зарита. В свою очередь, в ХАМАС заявили об обстреле ракетой кибуц «Нирим» и минометной атаке сил, проникающих в район Петушиной горы.

Накануне ЦАХАЛ сообщила, что со стороны Ливана в сторону позиций Армии обороны Израиля были выпущены две противотанковые ракеты. Также отмечалось, что в Метуле на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Она была вызвана двумя запусками ракет со стороны, однако оба оказались неудачными и не пересекли границу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.