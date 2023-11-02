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Все на сдачу: россияне обменяли 87 тонн мелочи в «Монетную неделю»

В оборот вернулось более 20 млн «железных» денег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Во время первой всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла под эгидой ЦБ с 25 сентября по 8 октября этого года, россияне сдали в банки 87 т мелочи. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе регулятора. Там также сообщили, что в результате акции в активный оборот было возвращено более 20 млн монет на сумму почти 83 млн рублей. О самых интересных случаях обмена — в материале «Известий».

Грузите рубли ведрами

О том, что в стране впервые пройдет всероссийская «Монетная неделя», в конце сентября в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Сергей Белов. Он пояснил, что до этого такие акции происходили в отдельных регионах.

— Мы все прекрасно понимаем, что очень много монет оседает в копилках у населения, и кредитные организации самостоятельно проводят мероприятия по сбору монет, чтобы вернуть их в обращение. Периодически в разных регионах проводятся специальные акции, которые мы условно называем «Монетная неделя» (сроки проведения могут быть как больше, так и меньше), когда можно обменять монеты на банкноты без комиссии, — сказал Сергей Белов.

Монеты мелкого достоинства, предназначенные для обмена
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

По его словам, регулятор такие мероприятия поддерживает, и в этом году впервые «Монетная неделя» прошла практически во всех регионах одновременно. В виде бонуса людям могли предлагать новую сторублевку и памятные монеты.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, в акции приняли участие почти 3 тыс. подразделений 186 банков.

В результате мероприятия было возвращено в активный оборот более 20 млн монет на сумму почти 83 млн рублей. Вес составил — 87 т. Активнее всего граждане сдавали монеты 1, 2, 5 и 10 рублей. Доля этих номиналов составила 76% в общем объеме собранных средств, — уточнили в Центробанке.Инфографика

Там подчеркнули, что «Монетная неделя» вызвала большой интерес, а также привели несколько любопытных примеров. Так, в Омске один клиент принес в банк в металлическом ведре 6630 монет номиналом 1 рубль.

В другом банке Омска клиент сдал 13 тыс. монет разных номиналов на сумму 70 тыс. рублей. Мужчина интересуется нумизматикой и ежегодно участвует в подобных мероприятиях. В течение всего года он собирал монеты и готовился к очередной акции в надежде получить памятные монеты, которые являются достаточно редкими в обороте, — рассказали в пресс-службе ЦБ.

А самое большое количество самых мелких монет сдал мужчина в Новокузнецке: 1 копейка — 990 штук, 5 копеек — 1084. Правда, в силу низких номиналов за всё он получил 64 рубля 10 копеек.

Монеты номиналом 50 и 10 копеек
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

«До копеечки»

Проблеме с возвращением монет в оборот уже много лет. Из-за инфляции мелочь обесценилась, также бурно развивались безналичные платежи. Граждане чаще всего, получив на сдачу мелочь, сначала носят ее в кошельках или карманах, а потом она оседает в домах у населения, не возвращаясь в оборот.

Монеты более крупных номиналов ЦБ приходится дочеканивать, что выливается в дополнительные расходы. А мелочь до рубля перестали производить в 2015–2016 годах в связи с достаточностью выпуска, затратностью и снижением востребованности, пояснял в интервью «Известиям» зампред Центробанка. Но при этом выводить из обращения монеты до рубля регулятор не планирует, подчеркнул он.

Акция по обмену монет
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Они остаются законным средством платежа. И монеты выполняют функцию размена, потому что цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и в копейках. У граждан должна быть возможность рассчитаться за покупку, как говорится, «до копейки». У кредитных организаций есть обязанность до копейки рассчитаться при закрытии вклада. Тарифы ЖКХ также указываются с копейками, — аргументировал Сергей Белов.

При этом люди не очень охотно обменивают накопленную мелочь на купюры. По нескольким причинам. Если делать это через специальные автоматы, расположенные, как правило, в торговых центрах, то придется заплатить солидную комиссию. Банки комиссии не берут, да и не в праве это делать, что следует из информационного письма ЦБ от 10.06.2021 г., если средства зачисляются на счет или используются в качестве перевода.

Акция по обмену монет
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Однако за обмен на купюры многие организации устанавливают свой процент, ссылаясь на то, что это уже операция размена и она иначе регулируется. Также может быть и лимит на прием монет за один раз. Поэтому если человек принес большой объем, то сможет сдать мелочь только в несколько приемов.

Различные акции, в том числе и первая всероссийская, не только позволяют сделать это без комиссии и ограничений, но и есть шанс получить в обмен новую сторублевку или памятную монету.

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Трудности пересчета

Почему же банки, которые активно участвуют в таких мероприятиях, не очень охотно обменивают мелочь на купюры в другое время? По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, на постоянной основе такая услуга связана с существенными дополнительными затратами. Например, необходимо привлечение кассира для приема и пересчета монет. Также сама по себе операция по пересчету большого количества мелочи трудоемкая и занимает много времени. Поэтому, пояснил представитель АБР, банки могут установить ограничения по приему за один раз.

Иначе кассир надолго может быть занят только пересчетом монет от одного клиента, а это чревато очередями и т.д, — уточнил он.

Монеты рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Что касается разницы в активности банков во время «Монетной недели» и на постоянной основе, то и тут есть простое объяснение.

— Все-таки это маркетинговые акции, которые кредитные организации рассматривают в том числе как возможность привлечения клиентов на другие продукты и услуги, — отметил Алексей Войлуков.

Эффективность проведенной первой всероссийской акции он оценивает в 3,5% монет, возвращенных в оборот, в годовом выражении.

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Другие эксперты считают, что любые мероприятия, которые позволяют вернуть мелочь в обращение, нужны, поскольку существует потребность в ней.

Ритейл нуждается в монете, она связана со многими вопросами: ценами в экономике, начислением заработной платы, пенсий, закрытием счетов и выплатой наличными «до копейки» и многое другое, — прокомментировала председатель правления Ассоциации наличного денежного обращения Елена Меланич.

По мнению доцента базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрея Столярова, в перспективе, вероятно, монеты постепенно выйдут из обращения, поскольку их использование имеет как свои удобства, так и недостатки, но это не вопрос приоритета ближайших лет.

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