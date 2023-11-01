Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала основную проблему европейской энергетики

Проблема европейской энергетики состоит в том, что в странах Европы на протяжении 20 лет не проводилась энергетическая политика, заявила 1 ноября «Известиям» экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас не было министерств. Всё было сфокусировано вокруг климата. Сейчас же мы возвращаемся к основам», — сказала она.

Кнайсль отметила, что Европа продолжает импорт газа РФ через Украину и Турцию. По ее словам, реальной проблемой станет, если Киев прекратит поставлять европейским странам российское топливо.

«Но, как мы знаем, Россия продолжает поставлять энергию в Европу», — указала экс-глава австрийского МИДа.

29 октября глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.

В свою очередь, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что Украина пытается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок западного вооружения. Киевские власти пошли на шантаж Европы, сообщив об отказе продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию, считает он.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны не смогли заместить российский газ. При этом российская сторона уже практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Ранее, 5 сентября, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные, источники почти невозможен. По его мнению, Евросоюз сможет снизить процент российского импорта, если займется выстраиванием грамотной инфраструктуры, а также развитием партнерских отношений с соседними государствами.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.