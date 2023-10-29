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Гагин назвал шантажом отказ Украины продлевать договор о транзите газа из РФ

Гагин: Украина шантажирует Европу газом, пытаясь вернуть внимание и поставки оружия
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Фото: Global Look Press/Str
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Украина отчаянно пытается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок западного вооружения и даже пошла на шантаж Европы, сообщив об отказе продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию. Такое мнение выразил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в воскресенье, 29 октября.

Ранее в этот день глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил, что Киев не собирается продлевать договор о транзите газа в Европу из России, который истекает в конце 2024 года.

«Ну, собственного говоря, Украина никогда не гнушалась шантажом, а сейчас это будет именно шантаж по газовой трубе с тем, что Европа не будет получать российский газ именно благодаря вот этому непродлению договора. Украина всеми силами сейчас пытается вернуть к себе внимание Соединенных Штатов и Европы», — сказал Гагин в интервью «РИА Новости».

По его словам, ослабление потока западной помощи сильно беспокоит украинское руководство, поскольку именно за счет нее оно «живет уже несколько лет» и не хочет отказываться от этого источника дохода.

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Ранее, 9 октября, бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку западных стран из-за начавшегося военного конфликта в Израиле. Кроме того, он отметил, что в иностранных СМИ уже начали уделять меньше внимания Киеву.

Еще в мае член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик указал на желание Зеленского «нагреть руки» на западных поставках оружия и финансовой помощи Украине. По его словам, ситуация, когда страна находится в хаосе, очень удобна для того, чтобы творить беспредел во всех сферах, а также под занавесом конфликта присвоить себе средства своих же сограждан.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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