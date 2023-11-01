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Коридор жизни: что происходит на КПП «Рафах»

Люди пытаются покинуть зону боевых действий
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene
Египет открыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа. Началась ограниченная эвакуация с территории анклава. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий»
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene
Официальной информации о количестве человек, которое примет Египет, нет
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene
По разным данным Египет готов пропустить на свою территорию лишь несколько десятков палестинцев
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene
Иностранные СМИ сообщают о договоренностях по выходу иностранцев
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene
Кроме того, Египет примет сотрудников международных организаций
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Границу также смогут пересечь лица с двойным гражданством
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib
Ожидается, что убежище получат до 81 палестинца с тяжелыми ранениями
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene
Специальных условий для семей с детьми не предусмотрено
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib
Известно, что на КПП находится несколько российских семей
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Людей с тяжелыми ранениями сразу отправляют в госпиталь
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Минздрав Египта сообщил о специально подготовленных машинах скорой помощи на КПП
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Обстановка на КПП «Рафах»
Фото: REUTERS/Arafat Barbakh
Всего по неподтвержденной информации из Египта прибыли 80 автомобилей скорой помощи. При этом 30 из них вернулись пустыми
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