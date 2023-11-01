Geely объявила цены на новый седан Emgrand для российского рынка
Бренд Geely объявил цены на новый седан Geely Emgrand, который на днях был представлен на российском рынке. Об этом автопроизводитель сообщил 1 ноября в релизе, который поступил в распоряженией «Известий».
По информации компании, цены на новую модель начинаются от 1 999 990 рублей. При покупке в кредит или в Trade-in минимальная цена составит 1 799 990 рублей. Цена максимальной комплектации составит 2 479 990 рублей.
Седан предлагается с четырехцилиндровым атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 122 л. с. Доступны варианты с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.
Производитель также предлагает шесть вариантов окраски кузова: классический белый, а также металлик серо-голубого, серого, голубого, бежевого и темно-синего цветов. Модель будет продаваться в четырех комплектациях.
В базовой версии Standard автомобиль получил 15-дюймовые стальные колесные диски с декоративными колпаками и галогеновые фары. Передние сиденья регулируются по четырем направлениям, мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем настраивается по вылету и высоте, стеклоподъемники оборудованы электроприводом.
Приборная панель представлена с экраном диагональю 3,5 дюйма. Предусмотрено управление мультимедийным комплексом с Bluetooth-модулем и аудиосистемой с двумя динамиками вынесено на информативный восьмидюймовый сенсорный дисплей.
Базовая версия седана укомплектована антиблокировочной системой тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, а также ассистентами при торможении и старте на подъеме.
Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные подушки безопасности, предусмотрены крепления стандарта ISOFIX и механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри для перевозки детей.
Emgrand Comfort дополнен, в частности, подогревом передних сидений, USB-разъемом для пассажиров второго ряда, четырьмя динамиками аудиосистемы, а также датчиком освещения и задними датчиками парковки. Сиденье водителя обладает механическими регулировками по шести направлениям. Наряду с пятиступенчатой механической коробкой передач седан Geely Emgrand, начиная с версии Comfort, можно заказать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.
Новый Emgrand в исполнении Luxury отличается 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой черного цвета и функцией обогрева, наличием круиз-контроля, камеры заднего вида и обогрева лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.
В варианте оснащения Flagship автомобиль получил, в том числе, легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов, светодиодные задние комбинированные фонари, функцию приветственного освещения, а также люк в крыше с электроприводом и шторкой. Элементы интерьера и кресла отделаны экокожей, сиденье водителя оборудовано электрорегулировкой по шести направлениям, а для пассажиров второго ряда доступна индивидуальная светодиодная подсветка.
Благодаря независимой передней подвеске типа McPherson и полузависимой задней в совокупности с точными настройками рулевого управления новый седан обеспечивает водителя и пассажиров максимальным уровнем комфорта и безопасности.
Модель Geely Emgrand была представлена на российском рынке несколькими днями ранее, 27 октября. О начале ее продаж в официальных дилерских центрах компания объявит позже.
Ранее, 20 октября, сообщалось, что по итогам III квартала текущего года, кроссовер Geely Monjaro оказался самым популярным автомобилем на российском вторичном рынке. В период с июля по сентябрь кроссоверы Monjaro стоили на вторичке в среднем 3,8 млн рублей.