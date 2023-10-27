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Geely представила новый седан Emgrand для российского рынка

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Фото: Geely
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Бренд Geely представил на российском авторынке новый седан Emgrand, который будет доступен во всех официальных дилерских центрах производителя. Об этом говорится в релизе, поступившем 27 октября «Известиям».

Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях.

Так, Standard получил, в том числе, 15-дюймовые стальные колесные диски с декоративными колпаками, галогеновые фары. Передние сиденья регулируются по четырем направлениям, мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем настраивается по вылету и высоте, стеклоподъемники оборудованы электроприводом.

Приборная панель представлена с экраном диагональю 3,5 дюйма. Предусмотрено управление мультимедийным комплексом с Bluetooth-модулем и аудиосистемой с двумя динамиками вынесено на информативный восьмидюймовый сенсорный дисплей.

Базовая версия седана укомплектована антиблокировочной системой тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, а также ассистентами при торможении и старте на подъеме.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные подушки безопасности, предусмотрены крепления стандарта ISOFIX и механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри для перевозки детей.

Emgrand Comfort дополнен, в частности, подогревом передних сидений, USB-разъемом для пассажиров второго ряда, четырьмя динамиками аудиосистемы, а также датчиком освещения и задними датчиками парковки.

Сиденье водителя обладает механическими регулировками по шести направлениям. Наряду с пятиступенчатой механической коробкой передач седан Geely Emgrand, начиная с версии Comfort, можно заказать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Новый Emgrand в исполнении Luxury отличается 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой черного цвета и функцией обогрева, наличием круиз-контроля, камеры заднего вида и обогрева лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

В варианте оснащения Flagship автомобиль получил, в том числе, легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов, светодиодные задние комбинированные фонари, функцию приветственного освещения, а также люк в крыше с электроприводом и шторкой. Элементы интерьера и кресла отделаны экокожей, сиденье водителя оборудовано электрорегулировкой по шести направлениям, а для пассажиров второго ряда доступна индивидуальная светодиодная подсветка.

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Благодаря независимой передней подвеске типа McPherson и полузависимой задней в совокупности с точными настройками рулевого управления новый седан обеспечивает водителя и пассажиров максимальным уровнем комфорта и безопасности.

Ранее, 20 октября. сообщалось, что по итогам III квартала текущего года, кроссовер Geely Monjaro оказался самым популярным автомобилем на российском вторичном рынке. В период с июля по сентябрь кроссоверы Monjaro стоили на вторичке в среднем 3,8 млн рублей.

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