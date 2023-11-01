Туман и не только: фотографии каких пейзажей признали лучшими

Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Mik Dogherty
«Фотограф-пейзажист года» — ежегодный конкурс, участники которого представляют самые зрелищные и красивые виды Великобритании. Награды присуждаются уже 16-й раз. Абсолютным победителем этого года признан Мик Догерти и его панорамное произведение «После пожара». Другие работы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Iain Masterton
Иэн Мастертон — первое место в категории «Год с высоты птичьего полета»
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Nick Green
Автором лучшей черно-белой фотографии стал Ник Грин
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Andrew Smith
Городской пейзаж интереснее всех отснял Эндрю Смит
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Julien Delaval
Лучший снимок в категории «Классический вид» — Жюльен Делаваль
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Daniel Ruffles
«Вид на побережье», победителем признан Дэниел Раффлс
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Alexander Swyer
Высшую строчку в категории «Мое железнодорожное путешествие» завоевал Александр Свайер
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Terry Gibbins
Терри Гиббонс — победитель в категории «Впечатления от пейзажа»
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Daniel Ward
«Интимный вид» — лучший снимок представил Дэниел Уорд
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Will Wrench
Второе место в этой же категории занял Уилл Ренч. Он признан лучшим молодым фотографом
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Stuart McGlennon
Стюарт Макгленнон стал вторым в общем зачете
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Aaron Northwood
Серебро среди молодых фотографов досталось Аарону Нортвуду
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/Isaac Savage
Лучший городской пейзаж у молодых фотографов принадлежит Исааку Сэвиджу
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Фото: Landscape Photographer of the Year 2023/David Da Costa
Снимок-победитель в категории «Вид на побережье» среди молодых фотографов за авторством Дэвида Да Косты
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