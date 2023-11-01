Туман и не только: фотографии каких пейзажей признали лучшими

«Фотограф-пейзажист года» — ежегодный конкурс, участники которого представляют самые зрелищные и красивые виды Великобритании. Награды присуждаются уже 16-й раз. Абсолютным победителем этого года признан Мик Догерти и его панорамное произведение «После пожара». Другие работы — в фотогалерее «Известий»