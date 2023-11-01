Политолог назвал вероятную причину визита Макрона в Казахстан

Запад пытается «соблазнить» центральноазиатские страны поддержать свой политический курс. Об этом 1 ноября «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан для встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

По мнению Денисова, Макрон на фоне неудач во внешней политике хочет попытаться переманить на сторону Запада позитивно настроенные в отношении России страны Центральной Азии.

«Второй президентский срок Макрона скоро закончится, а будучи молодым человеком, активным, он хочет и дальше продолжить карьеру. Этим и вызвана активность Франции на достаточно специфическом для нее и значимом стратегически для РФ регионе. Можно предполагать, с высокой долей вероятности, что одним из ключевых моментов переговоров будет попытка соблазнить центральноазиатские государства поддержать тот политический курс, который выдерживают страны ЕС в рамках конфликта на Украине», — сказал он.

При этом политолог усомнился в том, что Макрону удастся это сделать.

«Думаю, что в эту встречу это маловероятно. Но по крайней мере это достаточно символический шаг, который призван в очередной раз продемонстрировать России, что ряд стран коллективного Запада будет предпринимать значительные усилия для того, чтобы даже те государства, которые выдерживают позитивный нейтралитет относительно России, вовлечь в свою парадигму», — сказал эксперт.

Как сообщали ранее в пресс-службе правительства Казахстана, лидеры двух государств планируют провести переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудить вопросы международной и региональной ситуации.

В начале встречи Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим событием. Тот в ответ пригласил казахстанского лидера посетить Форум мира в Париже в 2024 году и стать почетным гостем мероприятия.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что некоторые восточноевропейские атомные электростанции сейчас находятся в поисках новых поставщиков урана, чтобы понизить свою зависимость от ядерного топлива России. В качестве одного из альтернативных источников рассматривается Казахстан, на который приходится более 40% от общего объема производства урана в мире. Известно, что в 2023 году Казахстан планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. т.