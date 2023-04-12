Страны Восточной Европы начали искать способы отказа от поставок урана из России

Некоторые восточноевропейские атомные электростанции (АЭС) сейчас находятся в поисках новых поставщиков урана, чтобы понизить свою зависимость от ядерного топлива России. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что в качестве одного из альтернативных источников рассматривается Казахстан, на который приходится более 40% от общего объема производства урана в мире.

По данным агентства, некоторые АЭС собираются заключить новые контракты до 2025 года. Готовность восполнить запасы российского урана подтвердил главный исполнительный директор государственной урановой компании Казахстана «Казатомпром» Ержан Муканов.

«Геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, побуждая некоторых производителей электроэнергии наращивать запасы. Мы готовим наши запасы к добыче, поэтому мы сможем реагировать на запросы рынка», — цитирует его «Газета.Ru».

Известно, что в 2023 году Казахстан планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. т.

Также намерены уменьшить зависимость от обогащенного урана из России и в США. Однако, как пишет агентство, это не сможет сдержать стремительный рост экспорта российского ядерного топлива. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, спрос на уран в мире вырастет на треть к 2030 году.

До этого, 2 января, правительство Великобритании сообщило о намерении создать фонд в размере £75 млн ($90 млн) на поддержку внутреннего производства ядерного топлива. Также правительство намерено выполнить соглашение, заключенное странами G7, по снижению зависимости от произведенного в России ядерного топлива. Из средств фонда компаниям по обогащению и переработке урана уже выделено £25 млн.

Ранее, 19 октября 2022 года, газета The New York Times сообщала о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах. По информации издания, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

Позже, 28 февраля 2023 года, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил, что страны Запада зависят от российского сырья, в частности от урана. Ковальчук отметил, что на Западе нет своих технологий по обогащению урана, а также отсутствуют необходимые заводы и специалисты.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.