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Великобритания выделит £75 млн на замещение урана из России
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Великобритания выделит £75 млн на замещение урана из России

Правительство Британии объявило конкурс на избавление от российской переработки урана
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Великобритания создаст фонд в размере £75 млн ($90 млн) на поддержку внутреннего производства ядерного топлива. Об этом 2 января сообщило правительство королевства.

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Мера направлена на стимулирование развития атомной энергетики, чтобы в 2050 году она приносила стране до 24 ГВт, отмечает «Газета.Ru».

Также правительство намерено выполнить соглашение, заключенное странами G7, по снижению зависимости от произведенного в России ядерного топлива.

«Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечив доступ к безопасным и надежным поставкам топлива для питания британского атомного флота сегодня и завтра, тем самым вытеснив российское влияние и создав больше рабочих мест в Великобритании и экспортных возможностей», — заявил министр энергетики и климата Грэм Стюарт.

Из средств фонда компаниям по обогащению и переработке урана уже выделено £25 млн. Оставшаяся сумма будет распределена между участниками конкурса, которые могут подать заявки до 20 февраля.

Ранее, 19 октября, газета The New York Times сообщала о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах. По информации издания, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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