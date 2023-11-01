Макрон прибыл с визитом в Казахстан

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан для встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым. В аэропорту Астаны французского лидера встречал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Как уточнили в пресс-службе правительства страны, лидеры двух государств планируют провести переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудить вопросы международной и региональной ситуации.

В начале встречи Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим событием. Тот в ответ пригласил казахстанского лидера посетить Форум мира в Париже в 2024 году и стать почетным гостем мероприятия.

Далее в ходе переговоров в расширенном формате президент Франции отметил, что Казахстан имеет стратегическое значение для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

«Я приветствую вашу решимость развивать Транскаспийский коридор. Это соответствует нашим намерениям. Мы надеемся, что эта инициатива найдет поддержку в регионе. Ваша страна имеет стратегическое значение в этом отношении», — цитирует Макрона ТАСС.

Как отмечает агентство France-Presse, Франция будет работать над укреплением экономического партнерства с Казахстаном, в котором она является пятым по величине иностранным инвестором.

Ранее, 12 апреля, агентство Bloomberg сообщало, что некоторые восточноевропейские атомные электростанции (АЭС) сейчас находятся в поисках новых поставщиков урана, чтобы понизить свою зависимость от ядерного топлива России. В качестве одного из альтернативных источников рассматривается Казахстан, отмечало СМИ, на который приходится более 40% от общего объема производства урана в мире. Известно, что в 2023 году Казахстан планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. т.

1 сентября Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства АЭС в стране. Как прокомментировал «Известиям» эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, значимость обсуждения этой темы в республике важна, если Казахстан хочет какое-то время не покупать и не импортировать газ.