Программа «Земский учитель» — как педагог может получить миллион рублей

В России труд учителей, преподающих в сельских школах, ценится очень высоко. По программе «Земский учитель» педагоги, посвятившие себя обучению детишек из отдаленных населенных пунктов, могут получить компенсационную выплату в размере миллиона рублей. «Известия» рассказывают, каковы условия программы и как стать ее участником.

Программа «Земский учитель» — что это

Программу запустили в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. Эта мера материальной поддержки от государства призвана служить мотивацией для молодых специалистов переезжать из городов в села и обучать местных школьников. Речь идет о населенных пунктах, где проживают не более 50 тыс. человек.

Участники программы выбираются путем конкурсного отбора. Победитель подписывает контракт с сельской школой и получает в качестве поощрения выплату в размере 1 млн рублей, а в Дальневосточном федеральном округе — 2 млн рублей.

Программа «Земский учитель» 2023 — условия

Для участия в программе учитель должен соответствовать ряду критериев и быть готовым на выполнение условий:

участник должен быть не старше 55 лет;

у учителя должно быть среднее профессиональное или высшее педагогическое образование;

кандидат должен соответствовать требованиям к педагогическим работникам: не иметь судимости за ряд преступлений, подходить по состоянию здоровья;

при трудоустройстве в выбранную школу учебная нагрузка должна быть не менее 18 часов в неделю за ставку;

учитель должен подписать контракт о работе на этой должности не менее пяти лет с такой же нагрузкой.

Некоторые регионы позволяют зачесть декретный отпуск в этот пятилетний срок, но чаще всего, такая возможность всё же не предусмотрена.

Если педагог примет решение уйти из школы раньше срока, он обязан вернуть всю сумму полностью, вне зависимости от того, сколько лет уже проработал.

Список населенных пунктов, школ и вакансий размещен на сайте «Земский учитель». В банке вакансий можно выбрать регион, населенный пункт, учебное учреждение и дисциплину, которую учитель хотел бы вести.

При выборе школы есть ограничение — учитель может устроиться только в учреждение, которое находится на определенном минимальном расстоянии от текущего места жительства или работы. В каждом регионе это расстояние разное.

На новом месте работы педагог может взять на себя несколько дисциплин, а также кружки и секции за доплату. За классное руководство также дополнительно платят 5 тыс. рублей, а регионы могут вводить и собственные надбавки.

Местные власти стараются способствовать учителю с переездом — могут выделить служебное жилье или порекомендовать съем на льготных условиях.

Как стать участником программы «Земский учитель» в 2023 году

Для участия в программе необходима регистрация на сайте «Земский учитель». Кандидат может направить заявки на несколько вакансий, их число не ограничивается. Документы на конкурс подаются в структуру власти или учреждение, которое отвечает за сферу образования в регионе. Как правило, требуются следующие документы:

заявление;

копия паспорта;

копия диплома;

копия документа об установлении первой или высшей квалификационной категории по должности «учитель»;

заверенную работодателем или нотариусом копия трудовой книжки;

ИНН;

копия СНИЛС;

согласие на обработку персональных данных;

согласие о готовности к переезду в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тыс. человек;

банковские реквизиты.

Чтобы повысить свои шансы на конкурсный отбор, учитель может также прикрепить любые документы о достижениях в педагогической деятельности.

Также при регистрации кандидата просят указать, на какие цели будет потрачен миллион в случае выигрыша, но эта информация ни к чему не обязывает участника и собирается для статистики.

Прием документов ежегодно проходит примерно в промежуток с 10 января по 15 апреля, но сроки могут меняться от региона к региону.

Конкурсный отбор же проводится во второй половине апреля. Жюри формирует рейтинг участников на основе предоставленных ими документов. Дополнительные баллы можно получить за уровень квалификации учителя, наличие ученой степени, право преподавать смежные предметы, учительский стаж и достижения в области педагогической деятельности. Также во многих регионах предпочтение отдается кандидатам, которые выпустились из школы, где собираются преподавать. Итоги конкурса, как правило, объявляют в первой половине мая.

Учитель заступает на работу в школу с 1 сентября. Компенсационную выплату он получит в срок до 1 декабря того же года.

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