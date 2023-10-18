Учить нельзя сидеть: разрешат ли работать педагогом после судимости

В понедельник, 16 октября, российскую общественность всколыхнула новость о том, что несколько депутатов Госдумы внесли в парламент законопроект, которым хотят разрешить судимым гражданам работать с детьми. Правда, в Госдуме инициативу сразу же раскритиковали. Разрешат ли судимым работать учителями и какие преступления относятся к тяжким и особо тяжким, выясняли «Известия».

Можно ли работать учителем или тренером после судимости

Депутаты Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Ирина Роднина (все — бывшие спортсмены), а также Валентина Пивненко и вице-спикер Госдумы Петр Толстой на днях внесли в парламент законопроект, в котором предложили разрешить гражданам с погашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать с детьми — в качестве педагогов или спортивных тренеров. Впрочем, уже на следующий день Петр Толстой и депутаты — бывшие спортсмены свои подписи под законопроектом отозвали.

Согласно инициативе единороссов, педагогической деятельностью ранее судимым предлагают заниматься лишь при условии их безупречного поведения и активной общественной и благотворительной деятельности в течение минимум 10 лет после отбытия наказания.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В пояснительной записке говорится, что разрешить заниматься педагогической или тренерской деятельностью предлагают не всем осужденным. На граждан, имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, а также за преступления против семьи и несовершеннолетних, инициатива не распространяется.

Правом принимать решения по заявлениям таких граждан предлагается наделить региональные комиссии по делам несовершеннолетних.

На сегодня вопросы трудоустройства на педагогические должности регулирует ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации. В ней говорится, что к педагогической деятельности не допускаются те, кому эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также имевшие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются федеральными законами. То есть после судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям официально устроится на работу педагогом нельзя.

Разрешение на работу педагогом после судимости: решение Госдумы

В Госдуме предложение раскритиковали. «Инициатива о праве отбывших заключение за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет к ошибкам», — написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин , отметив, что идею 17 октября обсудили в приоритетном порядке.

Фото: ТАСС/Виктор Толочко

Володин выразил уверенность, что большинство родителей готовы доверить своего ребенка «только людям с безупречной репутацией».

«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной думы. Иначе ее придется отклонить», — резюмировал спикер нижней палаты парламента.

Какие преступления относятся к тяжким по УК РФ

Категории преступлений по степени тяжести описаны в ст. 15 Уголовного кодекса России. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы.

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

К тяжким преступлениям относятся торговля наркотиками, грабеж, изнасилование, принуждение к даче показаний с применением насилия и хищение особо ценных предметов. Также сюда относятся, например, неосторожное управление транспортным средством, в том числе автобусом и трамваем, приведшее к гибели человека.

Особо тяжкие преступления по УК РФ, список и примеры

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

К особо тяжким преступлениям относят убийства и теракты, разбойные нападения, похищения с отягчающими обстоятельствами или заражения особо опасными болезнями и ряд других преступлений.

Экономические преступления также могут быть признаны тяжкими и особо тяжкими, особенно когда они причиняют большой ущерб обществу или организации. Например, таковым преступлением считается растрата в крупном и особо крупном размере.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В числе особо тяжких и преступления против несовершеннолетних.

В случае смягчающих обстоятельств суд в момент вынесения приговора может изменять категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на один шаг.

Как отметили в правовом управлении аппарата Госдумы, положения ТК РФ уже были предметом проверки Конституционного суда.

Речь идет о пунктах, предусматривающих бессрочный и безусловный запрет на занятие педагогической деятельностью для лиц, которые имеют судимость либо судимость которых снята или погашена, признанных виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.