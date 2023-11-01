Политолог объяснил разрыв Боливией дипотношений с Израилем

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской объяснил в разговоре с «Известиями» 1 ноября решение Боливии о разрыве дипломатических отношений с Израилем. По словам политолога, страна таким образом отрицает вклад проамериканских сил, причастных к госпереворту 2019 года.

«Во-первых, нужно сказать, что отношения между Израилем и Боливией были разорваны со стороны Боливии еще в середине 2000-х годов президентом Эво Моралесом и были восстановлены после проведения государственного переворота в 2019 году. И сейчас, после событий на Ближнем Востоке, новый президент Луис Арсе, который является, так же как и Моралес в свое время, социалистом, он решил вернуться к тому решению, которое уже было в середине нулевых, то есть вновь разорвать отношения с Израилем. <...> Как раз этот момент показывает, что таким образом Боливия отрицает вклад тех сил, которые пришли проамериканские во время переворотов в Боливии», — рассказал Лидовской.

Также политолог упомянул, что за этим последовал и отзыв из Израиля посла Чили, что говорит о попытке президента страны Габриэля Борича поднять свой рейтинг среди электората.

«Очень низкий рейтинг у президента Борича, президент Борич избирался изначально как левый президент, но многие его действия стали говорить о том, что он очень сильно тяготеет к США. <...> Поскольку единственная его опора — это левые, потому что правые его изначально не хотели, а левых он таким образом предал, начав дружбу с Соединенными Штатами, сейчас ему надо как-то попытаться выстроить заново отношения со своим электоратом. Поэтому он делает такое громкое заявление», — объяснил Лидовской.

Накануне замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за действий в секторе Газа. Мамани указал, что Боливия осуждает агрессивные действия Израиля в анклаве и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

Кроме того, президент Чили Габриэль Борич заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультации из-за атак по сектору Газа. Такое же решение приняли и власти Колумбии, о чем сообщил президент Густаво Петро.

30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль не согласится на прекращение огня, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.