В секторе Газа полностью пропали интернет и связь

Палестинская компания Paltel в среду, 1 ноября, сообщила о полном отключении всех теле- и интернет-коммуникаций в секторе Газа.

«Мы с сожалением объявляем о полном прекращении всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа. Международная связь, которая была восстановлена ранее, вновь отключена», — говорится в сообщении компании в X.

Компания не уточнила причин нового отключения связи в регионе.

28 октября министр связи Палестины Исхак Садр рассказал, что израильские власти отказались вновь подключить отключенные ими услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций. Известно, что проблемы со связью усиливают гуманитарную катастрофу на территории палестинской автономии.

В частности, представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томас Уайт заявил, что отключения телефонов и интернет-коммуникаций в секторе Газа увеличивают страх и напряженность среди населения. По его словам, люди чувствуют, что предоставлены сами себе, отрезаны от своих семей и от остального мира.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.