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Myśl Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ

Myśl Polska: Залужный пустил в ход последние резервы из-за успехов ВС РФ
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Фото: Соцсети
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправил в бой последние резервы. Причиной тому стали успехи российских военных, сообщает 1 ноября обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

По словам эксперта, к концу минувшего сентября армия России приступила к «активной обороне» практически по всей протяженности линии фронта, в связи с чем на многих участках ВСУ столкнулись с кризисными ситуациями.

«Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», ― уверен Подгурский.

Также он добавил, что «только дилетант» может сейчас отрицать превосходство российских войск в нынешнем положении.

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На прошлой неделе, 28 октября, сообщалось, что под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам. Сами пленные в разговоре с журналистами рассказали, что приняли решение сложить оружие добровольно после того, как на их позиции зашли российские бойцы.

За день до того, 27 октября, в Министерстве обороны России сообщили, что критически низкий уровень морально-психологического состояния ВСУ фиксируется в зоне ответственности Западной группировки войск (ЗВО) и на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях. Отмечалось, что с 21 по 27 октября ЗВО не только отразила 47 контратак украинских боевиков, но и заняла более выгодные рубежи и позиции.

30 сентября взятый в плен на запорожском направлении украинский военнослужащий сообщил, что в ВСУ насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Он отметил, что моральное состояние в рядах киевского режима «ниже среднего», а всего, по его словам, позиции покинуло около 50 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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