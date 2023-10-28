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Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Купянском

Под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал 28 октября разведчик группы, это произошло на купянском участке фронта.

«Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — цитирует военного «РИА Новости».

Сами пленные в разговоре с журналистами рассказали, что приняли решение сложить оружие добровольно после того, как на их позиции зашли российские бойцы.

«Жить хотим», — прокомментировал один из них действия группы.

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Ранее, 27 октября, в Министерстве обороны России сообщили, что критически низкий уровень морально-психологического состояния ВСУ фиксируется в зоне ответственности Западной группировки войск и на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях. Отмечалось, что с 21 по 27 октября ЗВО не только отразила 47 контратак украинских боевиков, но и заняла более выгодные рубежи и позиции.

30 сентября взятый в плен на запорожском направлении украинский военнослужащий сообщил, что в ВСУ насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Он отметил, что моральное состояние в рядах киевского режима «ниже среднего», а всего, по его словам, позиции покинуло около 50 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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