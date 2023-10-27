Критически низкий уровень морально-психологического состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксируется в зоне ответственности Западной группировки войск и на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны», — добавили в ведомстве.

Кроме того, с 21 по 27 октября Западная группировка войск не только отразила 47 контратак украинских боевиков, но и заняла более выгодные рубежи и позиции.

7 октября обозреватель South China Morning Post Самид Баша сообщил, что в ВСУ всё чаще наблюдаются случаи дезертирства. В качестве основных причин низкого морального духа украинских боевиков обозреватель назвал высокие потери ВСУ, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций и ненадежность боеприпасов, которые приводят к ранениям солдат.

30 сентября взятый в плен на запорожском направлении украинский военнослужащий сообщил, что в ВСУ насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Он отметил, что моральное состояние в рядах киевского режима «ниже среднего», а всего, по его словам, позиции покинули около 50 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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