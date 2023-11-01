Минобороны показало кадры боевой работы ПЗРК «Верба»

Российские военные из бронегруппы Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) используют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» для уничтожения беспилотников противника. Кадры боевой работы расчетов предоставило Минобороны в среду, 1 ноября.

В ходе боевого дежурства к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут) российские военные обнаружили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Цели были сразу же взяты на прицел и ликвидированы.

«Беспилотники идут сначала разведдроны, которые определяют наши позиции, и дальше уже летят камикадзе. Проблем с боеприпасами у нас не имеется, всего у нас в достатке, каждый день поражаем», — рассказал стрелок-зенитчик с позывным Пьеро.

Российские военные из расчетов противовоздушной обороны (ПВО) каждый день обнаруживают и ликвидируют беспилотники противника. Они прикрывают от разведывательных и ударных БПЛА места сосредоточения личного состава и техники российских подразделений.

С начала специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили уже сотни БПЛА различного назначения и строения. В течение предыдущей недели один расчет ПВО ивановских десантников ликвидировал более 10 украинских беспилотников.

Ранее, 31 октября, Минобороны предоставило видео, на котором ивановские десантники ликвидируют опорный пункт противника в районе Артемовска.

Перед этим, 18 октября, военные рассказали «Известиям» о своем опыте работы с ПЗРК «Верба». По их словам, необходимость быть близко к цели, чтобы нанести удар, подвергает их жизни опасности, однако у «Верб» есть существенный плюс — улучшенные головки самонаведения, которые обходят любые ловушки на пути.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.