Бронегруппа Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила опорный пункт и живую силу противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделилось Минобороны РФ во вторник, 31 октября.

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), надвигающееся в сторону российских позиций, было обнаружено севернее Артемовска благодаря разведгруппе ВДВ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для уничтожения противника было принято решение отправить бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ.

Десантники сблизились с ВСУ и открыли по ним шквальный огонь, вскрывая опорные пункты и уничтожая личный состав. Противник отступил к населенному пункту чуть севернее Артемовска и устроил там оборону. Там их встретил огонь боевых машин пехоты БМП-3. Экипажи работали с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровой пушки с расстояния около 5 км. Им удалось ликвидировать живую силу, прячущуюся в заброшенных домах.

После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

Ранее, 28 октября, Минобороны РФ показало боевое применение военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) FPV-дронов на артемовском направлении. Отмечается, что подразделения успешно применили БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

До этого, 25 октября, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские силы ликвидировали более 200 украинских боевиков на донецком направлении. Он добавил, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты реактивными снарядами тяжелых огнеметных систем поразили группы пехоты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских боевиков в районе Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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