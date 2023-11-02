«Я влюбилась в людей Донбасса»

Светлана Безродная ломает все допустимые шаблоны. Народная артистка России руководит «Вивальди-оркестром», в который собрала одних девушек. За 35 лет в нем не появилось ни одного мужчины. Зато Светлана Безродная спелась с народным артистом Александром Домогаровым. Эта хрупкая женщина крепка своей гражданской позицией. Она помогает Донбассу и ждет возможности вновь поехать в любимую Горловку. О том, чем живет Светлана Безродная и как готовится к двойному юбилею, народная артистка рассказала «Известиям» .

«Когда поет Домогаров, даже профессионалы могут ему позавидовать»

— Этот сезон ознаменован приближающимся 35-летием «Вивальди-оркестра». К тому же грядет и ваш юбилей. Как будете отмечать?

— Я никогда не праздную собственные юбилеи. Мой главный праздник — день рождения моего оркестра. Он будет отмечаться торжественным вечером в Концертном зале имени Чайковского . В концерте примут участие народный артист СССР Владимир Васильев, Александр Домогаров, Сергей Маховиков, Юрий Беляев, Александр Ф. Скляр, Патриарший праздничный хор Данилова монастыря под руководством регента Георгия Сафонова, мои новые молодые солисты Денис Володин и Дмитрий Чеботарев. Очень жду Александра Ширвиндта, моего любимого Шурочку. Также буду рада видеть Дмитрия Певцова, Сергея Чонишвили, Даниила Крамера, Полину Агурееву, чемпионов Европы по аргентинскому танго Анну Гудыно и Кирилла Паршакова.

Художественный руководитель государственного академического «Вивальди-оркестра» Светлана Безродная и российский актер театра и кино Сергей Маховиков, Горловка Фото: личный архив

— У вас в оркестре только девушки. Не хотелось бы разбавить его мужчинами?

— Взять в оркестр мужчин? Нет, не хотела бы .

— Почему?

— Потому что я создавала коллектив по образу и подобию оркестра Антонио Вивальди. И вот нам уже 35 лет. Женский коллектив — это непросто. Но у нас присутствует уникальная атмосфера. Девушки выходят замуж, рожают детей. Я считаю себя крестной мамой всех этих ребят .

— Александр Домогаров был солистом в концертных программах «Вивальди-оркестра». Как на него реагируют ваши скрипачки? Он же мужчина видный.

— У нас в оркестре железная дисциплина. Никакого флирта во время работы . Хотя, конечно же, Саша Домогаров такой красивый и всем женщинам очень нравится.

— Как вообще пришла мысль позвать популярного артиста в концертную программу «Вивальди-оркестра»?

— Наш оркестр был классическим более 10 лет: Чайковский, Моцарт, Вивальди, Паганини, Шостакович, Прокофьев, Шнитке... А потом мой муж предложил создавать тематические концертные программы, привлекать в них драматических артистов и вокалистов. Потому что музыкант, который зациклился на жесткой классике, ограничивает себя и публику . Ты учишься новым приемам, осваивая новые жанры. Растешь как профессионал.

Фото: личный архив

Я вообще дружу с актерами. Возьмите хоть Сашу Домогарова. Он не только великолепен на экране и в театре, но и голос у него фантастический . Когда поет Саша Домогаров, даже профессионалы могут ему позавидовать.

«С оркестром в Горловку стремлюсь всем сердцем»

— Несмотря на внешнюю хрупкость, вы со своими девочками не побоялись отправиться в Донбасс. Когда вы туда попали впервые?

— Впервые я попала в Донбасс еще в 2016 году. Хотя с 2014-го мечтала там оказаться. Я отказалась от зарубежных гастролей и решила, что отныне выступаю только на Родине. В 2016-м к нам, в «Вивальди-оркестр», пришли приглашения от министерств культуры ДНР и ЛНР, и мы тут же с радостью начали сборы . Ехать в гости с пустыми руками не принято. Мы повезли туда гуманитарку.

А вообще там, в Донбассе, живут удивительные люди. И вспоминаются мне особенно двое — Эмиль Яковлевич Фисталь, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака с его уникальным отделением детской онкогематологии, со слезами принимавший от нас помощь для своих маленьких пациентов. Людмила Яковлевна Кириченко, директор детского сада «Росинка» из города Ирмино . Она спасала от голодной смерти не только детей, но и три сотни взрослых, лишившихся крова и куска хлеба. «Да, мы кормим их, варим кашу, даем что можем, — говорила эта великая женщина, вытирая слезы. — Ваша поддержка поможет не только нашим детям, но и всем этим обездоленным».

Народная артистка России Светлана Безродная и директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака Эмиль Фисталь, Донецк Фото: личный архив

— Беда сплотила людей. И в этих тяжелых условиях люди не утратили веру в чудо.

— И веру в Бога. Когда мы были в Горловке, познакомились с митрополитом Митрофаном. Он в 2015 году закончил восстановление Кафедрального Богоявленского собора. Красота невообразимая . Когда после концерта мы в нем оказались, меня привлек маленький образ Богородицы. Он висел где-то высоко. И вдруг я вспомнила про свою икону. У меня есть замечательный образ Пресвятой Богородицы из монастыря на Афоне. В этом храме самое место моей реликвии, решила тогда.

Фото: личный архив С митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном (Никитиным), Горловка

— Вы передали икону в Горловку?

— С оркестром в Горловку стремлюсь всем сердцем. По крайне мере, как говорится, мы сегодня на низком старте. В любой момент готовы выехать . Но не все от меня зависит. На этот раз помог наш большой друг актер Сергей Маховиков. Он был в эфире программы Сергея Михеева. Там выяснилось, что у журналиста как раз будет оказия в Горловку. Маховиков передал икону Сергею Михееву с просьбой передать мэру Горловки, нашему другу, Ивану Сергеевичу Приходько. А тот уже отвезет ее митрополиту Митрофану.

Вот так друзья свершили чудо. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни . Я даже стала прыгать от радости, забыв о своей сломанной ноге.

Как бы я сейчас хотела оказаться там, вновь порадовать этих замечательных людей своим искусством.

В воскресной школе Росток после детского концерта народная артистка России Светлана Безродная с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном (Никитиным) и главой города Иваном Приходько, Горловка Фото: личный архив

— Вы иконы передаете, а тем временем происходят бесчинства в православных храмах Украины. Как это возможно?

— У меня нет слов, чтобы оценить происходящее. Ведь церкви колошматили еще с 2014-го. Они не жалели храмы, обстреливали, бомбили. Не в один день начался этот ужас. В основе нашего национального характера, как и в основе русского мира в целом, лежит отсутствие агрессии, как таковой, и верховенство высокой духовности . Мы лишь отвечаем силой на силу. И если уж отвечаем, то всегда побеждаем. Достаточно перелистать страницы нашей истории. Вспомнить Отечественную войну 1812 года, Великую Отечественную… И сейчас мы противостоим тому безумию, которое охватило так называемый коллективный Запад. Не знаю, что с ними произошло, но будто им вымыли разум.

— У вас есть обратная связь с защитниками Донбасса?

— Конечно. Я преклоняюсь перед этими людьми, вставшими на защиту своего мира, духовных ценностей, нашей с вами Родины .

Когда я попала в Донбасс, первая мысль, которая у меня возникла, — наши былинные богатыри родом из этих мест . Высокие, мощные и красивые мужчины. Я влюбилась в людей Донбасса . Они удивительно чистые и светлые. Они звонят мне, пишут, присылают видео.

Фото: личный архив С героинями фронтового города, Горловка

Часто в своих репортажах ребята в кадре вместе с кошками или с собаками. Подбирают животных, которые становятся их талисманами. Все послания с фронта ребята заканчивают словами: «Враг будет разбит. Победа будет за нами!».

— А хейтеры вам пишут?

— Пишут. И мой муж всегда смеется над их посланиями. Представляете, они уверены, что через 30 лет русской нации вообще не будет. Да ты доживи сначала, а потом выдавай подобные прогнозы!

«Понимаете, у них война, а женщины не теряют лица»

— Вы чувствуете свою личную причастность ко всему происходящему?

— А иначе и быть не может. Когда мы первый раз приехали выступать в Донецк, после выступления за кулисы «Донбасс оперы» пришла девушка. Она рассказала, чего ей стоило прийти в театр. Она собиралась на концерт, и вдруг началась бомбежка. Снаряд упал недалеко. Она упала, потом встала, отряхнулась и пошла в парикмахерскую . «У меня же концерт вечером», — смеялась она.

Понимаете, у них такая трагедия, а женщины не теряют лица. Они ни на что не жалуются . У них снаряды падают, дома рушатся, но они не хотят видеть разруху. И потому эти груды мусора исчезают с улиц тут же.

На наших глазах в Луганске дом обстреляли. И через какое-то время уже на здании люлька весела, человек с мастерком в руках заделывал выбоины, а следом маляр закрашивал. К вечеру в доме уже были целы все окна . Поистине удивительный народ. В них заложен код порядка.

Фото: личный архив Донбасс-опера, у входа в бомбоубежище, Донецк

— Вы сейчас много выступаете перед мобилизованными, добровольцами — участниками СВО. Вам сложно не плакать?

— Я не могу себе этого позволить. Мы были в одном военном госпитале. Сцена там была высокая. И вот после концерта ребята захотели сниматься с нами. И они запрыгивали на сцену на костылях . Это до слез растрогало.

Понимаете, мы все критиковали нашу школу, образование, воспитание, а когда грянул бой, эти мальчишки встали на нашу защиту. Приоритеты ими были расставлены верно. Истинные потомки своих дедов и прадедов. Такие же герои.

В этом году мы сделали спектакль к 80-летию Сталинградской битвы. И, казалось бы, все уже знаем о сражении, о защитниках, о подвиге. Перечитываю воспоминания очевидцев и изумляюсь, как можно было победить такого врага ? Одним лишь оружием? Да нет, конечно! Русским духом. То же самое сейчас и в Донбассе. В этих людях говорит кровь предков.

— Вы верите в то, что искусство может быть средством для победы?

— Естественно. Достаточно вспомнить фронтовые бригады Великой Отечественной. Артисты вносили свою лепту в будущую победу, отдавая все силы фронту, выступая порой на передовой, порой — даже рискуя жизнью. И сегодня наши артисты-патриоты считают своим долгом поступать так же — оказывать духовную поддержку бойцам . Каждый раз выступая в госпиталях, воинских частях, счастливы тем, что в этот нелегкий час и мы можем послужить Отчизне.

Фото: личный архив

Понимаете, русские люди очень добрые и готовы к всепрощению. Но готовы ли мы прощать нашим так называемым звездам то, что они побежали со своей Родины? Достойны ли они именовать своей Родиной Россию, когда всю свою жизнь стремились за границу ? И для многих из них, когда встал вопрос выбора «кошелек или Родина», они выбрали кошелек. По крайней мере, многие из них. А ведь Родина им всё дала. Начиная от образования, заканчивая сумасшедшими гонорарами . А теперь они клевещут на Россию только для того, чтобы их на Западе оценили. Думают, что будут там своими. Нет. Предателей не любят ни здесь, ни там.

— Но ведь в истории отечественного искусства есть и другие примеры. Вспомнить хотя бы Чайковского и Рахманинова. Ведь сегодня и они порой попадают под санкции?

— А ничего удивительного в этом нет. И тот, и другой были до мозга костей русскими людьми. Например, Чайковский писал: «Я не сомневаюсь, что, в конце концов, Россия возьмет свое, хотя бы уж потому, что на нашей стороне правда, честность, истина. Тогда, когда на стороне наших врагов — исключительно купеческие расчеты, эгоизм, бессердечие» . Прошло 100 с лишним лет с его кончины, а слова как никогда актуальны.

Да, Рахманинов не принимал Советскую власть. Но в годы Великой Отечественной войны Сергей Васильевич присылал медикаменты в СССР . Перечислял гонорары за выступления на нужды Красной армии и призывал делать это других русских эмигрантов. Я поразилась, когда прочла, что даже Деникин, белый генерал, помогал стране в войну из-за границы. Он присылал вагоны с лекарствами.

«Ростропович звал меня Светёлка, а себя разрешил называть Славуся»

— Вы такая правильная, на скрипке играете. Но, может в душе вы хулиганка?

— Я абсолютная хулиганка. Могу такое отчебучить! Помню в детстве был мой день рождения. Мама купила коробку знаменитого шоколада с оленем на крышке. Поставили ее на стол. Гости открыли коробку, а там обертки, и каждая конфета понадкусана . За такую дурную привычку мама била меня по рукам.

А когда подросла, хулиганства стали посерьезнее. Родные хватались за сердце . Однажды мне пришла в голову мысль поиграть на крыше ночью.

— Поиграть во что?

— На скрипке. Был скандал, вам не передать. Дворники меня чуть палками не исколошматили. Говорили: «А если бы ты свалилась?» — «Ну я ведь не свалилась». Мы жили тогда на улице Горького в доме №17. Сейчас это Тверская. Это на Пушкинской площади. Чтобы выйти на крышу, надо было пройти через зимний сад под ней. Я нашла дверь, вылезла, а там ночь, внизу огни кое-где, и я играю. Это было неземное счастье .

Фото: личный архив

— Так вы не хулиганка, а романтик.

— Нет, я хулиганка. Перебудила соседей. Все ругались . Было не очень приятно.

— А вы помните свой первый выход на сцену?

— Конечно. А знаете с кем это было? Со Славой Ростроповичем. Мы учились в Центральной музыкальной школе (ЦМШ). Мы играли с ним «Романс» Глиэра. Непередаваемые ощущения . Это было мое первое публичное выступление.

Он называл меня Светёлка, а когда ему было некогда — Светёл. А себя он разрешил мне называть Славуся. Но только на вы.

Мне повезло в жизни, меня воспитывал и учил Слава Ростропович. Он ценил во мне стремление к свободе. А сам Слава писал стихи. Бывали смешные и едкие даже. Любил поесть . Когда они приехали с Галей Вишневской из Франции, он тут же позвонил мне: «Светёл, давай приходи. Мы тебя ждем». Я испекла яблочный пирог и пошла в гости. Он знал, что я хорошо готовлю. Если бы я не играла на скрипке, была бы поваром .

— Вы помните вашу последнюю встречу с Ростроповичем?

— Помню. Я ехала на машине, и позвонил Слава. Спрашивает: «Ну, что ты делаешь?» — «Рулю» — «Господи! Ну куда ты рулишь? Всё время ты куда-то торопишься…» Это оказался последний разговор со Славой Ростроповичем. Я не знала, что он был обречен.

— Вы народная артистка России, руководите оркестром. Это постоянное беспокойство и переживание. Что дает вам силы?