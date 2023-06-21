«В отношении к русским артистам не вижу негативных тенденций»

Искусство, как и спорт, должно быть вне политики, считает Дмитрий Ульянов. Знаменитый бас поет на родной сцене Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) и продолжает международную карьеру. В преддверии выступления в «Катерине Измайловой» ГАБТа певец рассказал «Известиям» о том, почему ведущие залы мира ставят русскую оперу, как грим меняет Бориса Годунова и в чем ему помогает Федор Шаляпин .

«Высшая награда — когда выхожу после спектакля и меня не узнают»

— В разгаре год Шаляпина. Известных басов принято с ним сравнивать, и вы не исключение. Когда вы впервые узнали о Федоре Ивановиче? Что это было — пластинка, рассказ или литературное произведение?

— Впервые узнал о Шаляпине, когда стал интересоваться вокальным искусством. Когда выяснилось, что у меня бас. Это было еще в далекой юности. Перед самым поступлением в консерваторию. Тогда еще не было YouTube, таких возможностей, как сейчас, когда в интернете всё можно найти.

Услышал прежде всего пластинку с его записями — на одной стороне, кажется, были арии, на другой — народные песни и романсы. Постепенно я это всё прослушал. Стал читать о нем, прочел его автобиографию «Маска и душа».

Дмитрий Ульянов в роли князя Ивана Хованского в сцене из оперы «Хованщина» в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Фото: Сергей Родионов

— Слушая записи Шаляпина, можно ли сказать, что это был действительно великий артист? Или его слава — легенда?

— Конечно, это был великий артист. Пожалуй, впервые в истории он соединил в одном лице оперного певца и драматического актера. До него было принято, что певец стоит и исполняет некую партию, не вкладываясь в актерскую игру, не используя свой драматический талант. После Шаляпина основополагающим правилом для оперного артиста стал именно комплекс актера и певца . Когда надо не только петь, а мыслить образно, драматургически.

— В МАМТе в мае вы спели князя Хованского в «Хованщине». Шаляпин с огромным успехом пел Досифея, но, по легенде, за Хованского браться опасался. Как думаете, почему?

— Думаю, что Шаляпин все-таки хотел более закрепиться в роли Досифея. Может быть, ему казалось, что партия Хованского несколько крикливая. Возможно, ему больше нравился распевный мощный Досифей. За Шаляпина мне сложно ответить . Но мне кажется, Хованский ему бы больше подошел.

— А вы чего-то опасаетесь в партии Хованского?

— Я не опасаюсь, пою в нашем театре и Хованского, и Досифея. Также пел Досифея в спектакле Василия Бархатова в Швейцарии и в следующем году буду там его петь. Как правило, мне предлагают исполнить обе роли. Я выбираю.

— Что из творческого опыта Федора Ивановича оказалось для вас самым ценным?

— Есть две категории артистов, я считаю. Одни, не натруждаясь особо, играют во всех ролях сами себя. Мы их узнаем, отмечаем: вот, артист имярек в такой-то роли. Дальше парик поменял, перекрасил лицо и пошел исполнять другую.

Дмитрий Ульянов в роли князя Ивана Хованского в сцене из оперы «Хованщина» в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Фото: Сергей Родионов

Вторая категория — я себя к ней причисляю — по системе Станиславского погружается в образ , осмысливает его и выдает результат. Если посмотреть на образы Шаляпина, на его фотографии в ролях, то вывод сам собой напрашивается — искусством перевоплощения он владел в совершенстве.

Мы не видим человека-Шаляпина, каким он предстает на своих фотографиях из жизни. Мы видим, например, хитрого, лукавого Базилио, у которого совсем другой взгляд, осанка, положение рук, да и сами руки стали другими.

Для меня это важно в первую очередь. Я должен погрузиться в роль, изменить все свои привычки и характеристики. Высшая награда — когда выхожу после спектакля, и люди не узнают артиста Дмитрия Ульянова. Потому что я в жизни другой, не тот, кого они видели на сцене.

«С категорическим «нет» я не сталкивался. Всегда можно договориться»

— В конце июня вы выступите в «Катерине Измайловой» Большого театра. Партию Бориса Тимофеевича вы пели в Большом театре Женевы и Парижской опере. Какая из постановок вам ближе?

— В Большом театре идет вторая редакция этой оперы Шостаковича. Она мне удобнее, скажем так.

Первая — «Леди Макбет Мценского уезда» — более острая, яркая, гротесковая. Очень тяжелая для баса, больше для баса-баритона написана . Хотя нет, она странно как раз написана. Там есть множество низких нот и в то же время вся сцена порки идет очень высоко, с фа-диезами наверху. Крик — «А ну начнем!» — вообще на си бекаре.

Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» Фото: dmitryulyanov.ru

В «Катерине Измайловой» максимально убраны голосовые скачки и даже музыкально она написана немножко в другом ключе. Мне кажется, уже опытный Дмитрий Дмитриевич старался убрать шероховатости, пойти навстречу вокалисту. Исходя из контактов с друзьями-певцами, дирижерами, может быть, с Растроповичем, делал более выверенный, лирический вариант. Гармонически отлаженный, скажем так.

Если брать режиссерские версии «Леди Макбет…», наверное, парижская мне ближе всего по духу, по восприятию, хотя в Женеве тоже неплохой вариант идет, но более «грязный», назовем его так.

«Катерина Измайлова» в Большом театре мне нравится. Прекрасная работа Римаса Туминаса. Вспоминаю свой ввод в спектакль, нашу встречу. У нас завязались очень хорошие взаимоотношения. Спасибо ему, это было ценно и важно для меня.

— Можете ли вы отказаться от роли, если вас не устраивает режиссерская трактовка?

— Пока в моей истории такого не случалось. Если меня что-то не устраивает, стараюсь найти контакт с режиссером и спорные вещи подработать под себя. Почти все режиссеры идут на это, дают, так сказать, мне бразды правления: в заданном ими контуре спектакля принимают мои изменения, предложения. С категорическим «нет» я не сталкивался. Всегда можно договориться.

— Правда ли, что русскую музыку могут адекватно исполнять только носители русского языка?

— Нет, это неправильное суждение. Нельзя утверждать, что Верди должны петь только итальянцы, а Вагнера — только немцы. Мир музыки интернационален, в нем всё взаимозаменяемо. И русскую музыку, конечно, могут хорошо исполнять западные артисты.

Но как в операх Вагнера нам интереснее слушать немецкоговорящих певцов, и для них петь их проще, легче, так же и в русской опере хочется слушать русских. А когда ставится, например, такая махина, как «Война и мир», где занято огромное количество персонажей, предпочтительнее, чтобы это были носители языка.

Спектакль «Катерина Измайлова» Фото: bolshoi.ru/Дамир Юсупов

— Вопреки «отмене русской культуры» ведущие театры мира продолжают ставить большие русские оперы. Как думаете, с чем связана эта тенденция?

— Искусство, как и спорт, должно быть вне политики. Они — наше спасение. Не могу согласиться с тем, что существует тотальная «отмена русской культуры». Есть отдельные случаи, когда какие-то театры или интенданты что-то отменяют. Но в плане отношения к русским артистам, общения с западными коллегами не вижу негативных тенденций в нашей музыкальной среде.

Конечно, геополитическая ситуация не может не влиять. Сложно в нынешних реалиях получить визы, добраться до места. Но нельзя сказать, что гайки закручиваются. Все работают. Моя международная карьера продолжается. И это не какой-то мой личный особый случай, то же самое происходит у многих моих коллег.

«Шаляпин привнес в свое исполнение русский характер, насытил им все роли»

— Вернемся к Шаляпину. Современники писали, что он был воплощением русскости. В чем она воплощалась на сцене?

— Не будем забывать, что он из крестьянской среды вышел. И эту самую русскость, русский характер привнес в свое исполнение, насытил им все свои роли. У него, конечно, была огромная вольность в интерпретации. Свобода и мощь. Яркая палитра образов, поданная с широтой и задушевностью. С широтой русской души, скажем так.

Ему была подвластна и комедия, и драма, и народная песня. Кстати, песенное творчество, русские романсы были широко представлены в его концертной деятельности, он славился своими концертами. Публика всегда ждала «Эй, ухнем!», «Дубинушку», «Служили двенадцать разбойников» и его коронную «Вдоль по Питерской».

— Вы ведь тоже поете «Вдоль по Питерской»?

— Да, и в этом исполнении есть влияние Шаляпина. Но сейчас публика, в принципе, мало заинтересована в концертной составляющей. А во времена Шаляпина это было важно для людей. В концертах от него не только оперных арий ждали. Практически самостоятельным отделением были русские народные песни, различные романсы.

— Какие особенности его голоса, подачи материала вы бы отметили?

— С моей точки зрения, по голосу он был не столько бас, сколько бас-баритон, если судить по нынешней классификации . Все-таки бас, я считаю, это более плотный сочный голос, чем был у Федора Ивановича.

Фото: Сергей Родионов Певец Дмитрий Ульянов

Но его колоссальное погружение в образ, соединение двух компонентов, вокального и драматического, — непревзойденное до сих пор качество. В этом его уникальность и величие. Поэтому мы его так любим, слушаем и всегда что-то для себя находим.

— В каких партиях Шаляпин вам «помог»?

— На начальном этапе во всём помогал. Всё было важно, интересно, когда я учил, разбирал первые свои вокальные партии. Потом стал слушать и других певцов. Но Шаляпин был точкой отсчета, некой опорой.

Образ заглавного героя, созданный им в «Борисе Годунове», пожалуй, основное, что повлияло на меня в работе над этой оперой. Уже потом наслоились впечатления от исполнения Евгения Нестеренко, других замечательных артистов. Но вначале был Шаляпин.

— Шаляпин сам придумывал себе грим и рисунок роли. Можете ли вы быть столь же свободным в спектаклях современных режиссеров?

— Да, целые главы про то, как он всё это делал, есть в его книге «Маска и душа».

Что касается рисунка роли, его создание часто входит в задачу артистов. Режиссер спектакля предлагает, чтобы мы, двигаясь в заданном им направлении, придумывали себе этот рисунок.

Насчет грима дело обстоит сложнее. Сейчас спектакли стали, я бы сказал, более медийными, их часто снимают на видео. Под трансляцию стараются делать так называемый киношный грим. В отличие от театрального, он менее яркий, более естественный — иначе при съемке будет видно разрисованное лицо.

В то же время в некоторых спектаклях, например в «Борисе Годунове» Большого театра, исторический грим сохраняется. По ходу действия видно, как меняется Борис. То, как он стареет, становится больным, сумасшедшим, отражается в гриме, и мне это очень нравится.