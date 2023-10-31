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Во Владивостоке мать заподозрили в убийстве своего четырехлетнего ребенка

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Фото: Управление СК РФ по Приморскому краю
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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства четырехлетнего ребенка. Правоохранители подозревают в убийстве его мать, о чем во вторник, 31 октября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

«По версии следствия, в ночь на 31 октября подозреваемая взяла нож и нанесла им множественные удары по телу своего спящего ребенка», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение. Сотрудники правоохранительных органов дадут правовую оценку бездействию должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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28 октября восьмимесячного младенца со множественными травмами сотрудники правоохранительных органов обнаружили в похожей на свалку квартире. Прокуратура начала проверку в отношении его 31-летней матери и ее 33-летнего сожителя. В тот же день было возбуждено уголовное дело, мать ребенка доставили на допрос.

Вечером того же дня уполномоченный по правам ребенка по столице Ольга Ярославская сообщила, что жизнь мальчика вне опасности, однако ребенка всё же доставили в реанимацию.

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