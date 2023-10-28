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В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения младенца в квартире-свалке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему, сообщается 28 октября на официальном сайте ведомства.

«Следственным отделом по Таганскому району <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего»)», — говорится в сообщении ведомства.

Мать младенца доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу.

В данный момент ребенок находится в больнице, где ему оказывается квалифицированная помощь.

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Ранее этим же днем сотрудники правоохранительных органов обнаружили восьмимесячного младенца с множественными травмами в похожей на свалку квартире.

В отношении его 31-летней матери и ее 33-летнего сожителя начата проверка прокуратуры. Отмечается, что ранее мать была лишена родительских прав в отношении двух других детей.

Как сообщил источник «Известий», у доставленного в реанимацию ребенка, помимо свежих серьезных травм, были обнаружены и старые переломы.

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