Обнаруженный в квартире в Москве младенец с травмами находится в реанимации

Жизнь восьмимесячного мальчика, который был найден с травмами в квартире на юго-востоке Москвы, вне опасности, однако он всë же помещен в реанимацию. Об этом 28 октября сообщила уполномоченный по правам ребенка по столице Ольга Ярославская.

«Во-первых, жизни ребенка ничего не угрожает, но травмы, которые у него есть, требуют очень длительной реабилитации, он находится в реанимации», — цитирует Ярославскую ТАСС.

Она также добавила, что для предотвращения таких ситуаций в будущем необходимо вести учет семей, в которых родители уже были лишены родительских прав. В данном случае нужно разобраться, в каком из роддомов родился пострадавший мальчик, и установить причину, почему за ним не осуществлялся медицинский патронат.

«[Его мать] просто переехала, и мы ребенка потеряли. Эту семью надо было вести, и это та тема, о которой я всё время говорю, — учет детей», — отметила омбудсмен.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили восьмимесячного младенца с множественными травмами в похожей на свалку квартире ранее в этот же день. Прокуратура начала проверку в отношении его 31-летней матери и ее 33-летнего сожителя. Известно, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей. По данным источника «Известий», у ребенка помимо свежих серьезных травм врачи обнаружили и старые переломы.

СУ Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего»). Мать ребенка доставлена на допрос.