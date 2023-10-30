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Банки стали отказывать в ипотеке по одобренным условиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Примерно 30% россиян, которые получили одобрение на ипотечный кредит в августе-сентябре, не смогли взять его на утвержденных условиях, сообщила «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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По словам экономиста, эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, кредитные организации оставляют за собой право отозвать одобрение ипотеки — в случае, когда увеличившаяся ставка их обслуживания требует более 40% дохода заемщика.

В пятницу, 27 октября, ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд — теперь она составляет 15%.

«В связи с этим банки не имеют возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной. При этом повышение ключевой ставки не отразилось на госпрограммах с субсидированием», — сказали «Известиям» в банке ВБРР.

Банки снижают размер одобренной суммы кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу, просят дополнительно подтвердить доход заемщика, отметила Татьяна Решетникова.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Ставка сыграла: банки отказывают в ипотеке по одобренным условиям

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