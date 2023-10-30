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Россияне смогут привлекать доверенных лиц для банковских операций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Дистанционные финансовые операции россиян (онлайн-кредит, снятие средств с банковского счета и другие) предлагают совершать с привлечением доверенных лиц (так называемый сервис «второй руки»). Если клиент банка подключил такой сервис, то при получении займа или выдачи денег необходимо будет запросить согласие у доверенного лица. Этот человек в течение 12 часов должен будет принять решение об одобрении или отклонении операции. Только после этого подтверждения финансовая организация может одобрить запрос.

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Ранее такой принцип «второй руки» носил рекомендательный характер и действовал только для некоторых категорий граждан (с инвалидностью и пожилых людей). В полной мере в работе его применял только Сбербанк. Теперь же его сделают обязательным для 13 системно значимых кредитных организаций: ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, «Открытие», Росбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ЮниКредит-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

Законопроект, который закрепит принцип действия «второй руки» в законодательстве, будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия» 30 октября.

«Несмотря на то, что в России в последнее время и Госдума, и ЦБ, принимают много мер по борьбе с мошенничеством, проблема не решена. Этим законопроектом мы хотим поставить заслон злоумышленникам, которые действуют дистанционным способом, используя психологические методы воздействия, когда человек находится в нестабильном эмоциональном состоянии», — пояснила «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко.

В пример она привела ситуацию, когда женщине сообщили, что на стройке, которой руководит ее сын, якобы произошел несчастный случай. Чтобы «замять дело и спасти его от тюрьмы», ей предложили перечислить круглую сумму денег.

«Если бы не родственники, которые были рядом, то она бы совершила эту финансовую операцию», — объяснила депутат.

По словам Натальи Костенко, работа над этим законопроектом началась еще в 2022 году. ЦБ концептуально поддержал инициативу при условии доработки по ряду замечаний. К моменту внесения законопроекта они устранены, сообщила депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дружба на службу: для банковских операций смогут привлекать доверенных лиц

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