Дружба на службу: для банковских операций смогут привлекать доверенных лиц

Россияне смогут привлекать доверенных лиц для совершения дистанционных финансовых операций. Речь идет о дополнительном способе борьбы с мошенниками. Клиент банка будет ставить условием выдачи себе онлайн-кредита или снятия средств со счета подтверждение от доверенного лица (т.н. сервис «второй руки»). Как выяснили «Известия», такой законопроект 30 октября будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия». В ЦБ считают, что сервис позволит не оставлять уязвимого человека один на один со сложностями и проблемами. Инициативу парламентариев поддерживают эксперты, однако, по их мнению, ограничиваться одним только дистанционным обслуживанием нельзя. Известны случаи, когда злоумышленники «вели жертву в банк по телефону» и уговаривали взять кредит.

Доверяй, но проверяй

Дистанционные финансовые операции россиян (онлайн-кредит, снятие средств с банковского счета и другие) предлагают совершать с привлечением доверенных лиц (так называемый сервис «второй руки»). Если клиент банка подключил такой сервис, то при получении займа или выдачи денег необходимо будет запросить согласие у доверенного лица. Этот человек в течение 12 часов должен будет принять решение об одобрении или отклонении операции. Только после этого подтверждения финансовая организация может одобрить запрос.

Ранее такой принцип «второй руки» носил рекомендательный характер и действовал только для некоторых категорий граждан (с инвалидностью и пожилых людей). В полной мере в работе его применял только Сбербанк. Теперь же его сделают обязательным для 13 системно значимых в России кредитных организаций: ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, «Открытие», Росбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ЮниКредит-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

Законопроект, который закрепит принцип действия «второй руки» в законодательстве, будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия» 30 октября. Документ есть в распоряжении редакции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Несмотря на то что в России в последнее время и Госдума, и ЦБ принимают много мер по борьбе с мошенничеством, проблема не решена. Этим законопроектом мы хотим поставить заслон злоумышленникам, которые действуют дистанционным способом, используя психологические методы воздействия, когда человек находится в нестабильном эмоциональном состоянии, — пояснила «Известиям» автор законопроекта депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко.

В пример она привела ситуацию, когда женщине сообщили, что на стройке, которой руководит ее сын, якобы произошел несчастный случай. Чтобы «замять дело и спасти его от тюрьмы», ей предложили перечислить круглую сумму денег.

— Если бы не родственники, которые были рядом, то она бы совершила эту финансовую операцию. То есть в этот момент она перестала контролировать происходящее и сразу поверила в обман. Рациональное мышление отключается даже у финансово грамотных и рациональных людей, — объяснила депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам Натальи Костенко, работа над этим законопроектом началась еще в 2022 году. Всё это время шло обсуждение и согласование новых норм ЦБ, который в итоге концептуально поддержал инициативу при условии доработки ряда замечаний. К моменту внесения законопроекта они устранены, сообщила депутат. Документ с положительным заключением Центробанка есть у «Известий».

— Сервис «второй руки» позволяет не оставлять уязвимого человека один на один со сложностями и проблемами. В настоящее время обсуждается возможность закрепления механизма дополнительной верификации трансакций третьим лицом на законодательном уровне, — заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

По словам директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, сейчас проект обсуждается, проводится анализ и оценка требуемых доработок, на основании которых будет принято решение.

— Мы считаем, что данный сервис может быть полезен клиентам, поскольку обеспечивает дополнительную защиту от противоправных действий. Однако он не может гарантировать 100-процентную защиту. Мошенники могут внушить человеку, у которого подключен сервис «второй руки», не только необходимость в переводе средств, но и то, что доверенное лицо, которое дополнительно подтверждает операции владельца счета, находится в сговоре со злоумышленниками, — заявил представитель финансовой организации.

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

По его словам, клиент может по своему желанию в любой момент отключить данную услугу и также стать жертвой злоумышленников.

— С другой стороны, если нужно срочно совершить платеж, операцию, а доверенное лицо в этот момент недоступно или не может сделать подтверждение, то для клиента это может создать неудобства. Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что такой сервис может быть полезен, но его реализация не должна быть обязательной, так как это не панацея от мошеннических операций, — пояснил Виталий Костюкевич.

С точки зрения защиты от мошенников этот сервис должен быть у кредитных организаций, считает старший вице-президент, директор департамента управления рисками Ренессанс Банка Алексей Ашурков.

— Но для финансовых организаций нужны разъяснения от регулятора, на какие типы операций требуется одобрение «второй руки». Это нужно, чтобы предотвратить излишний контроль и не усложнить клиенту пользование банковскими продуктами. Здесь также стоит учитывать операционную нагрузку, которая ляжет на банки при внедрении этого сервиса, — отметил он.

По словам вице-президента по информационной безопасности Уральского банка реконструкции и развития Александра Падерина, если сервис «второй руки» сделают обязательным для банков, то это требование будет выполнено. Но финансовым организациям понадобятся дополнительные доработки для того, чтобы сервис стал доступным для всех клиентов. Эффективность его будет зависеть от правильного просчитывания рисков конкретного клиента и того, с каким видом мошенничества он столкнулся, а также от сложившихся доверительных отношений в его семье, сообщил финансист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В пресс-службе ВТБ заявили «Известиям», что уделяют особое внимание вопросам, направленным на повышение доступности услуг для людей с инвалидностью, маломобильных групп и пожилого населения. Поэтому поддерживают инициативу по внедрению сервиса «второй руки».

Сервис «второй руки» может помочь, но это не «серебряная пуля», считает директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. По его словам, на данный момент остается открытым вопрос, насколько этот сервис будет востребован у граждан — клиентов различных банков. Перед принятием решения об обязательной установке такой услуги имеет смысл провести широкое и открытое обсуждение с участием кредитных организаций и экспертов, сообщил финансист.

— Сервис по проверке переводов близкого работает в банке с 2021 года, — сообщили в пресс-службе Сбербанка. — Для подключения нужно отправить запрос близкому — для этого ввести его номер мобильного телефона в Сбербанк Онлайн. Близкий человек получит уведомление — ему нужно принять запрос на контроль его переводов.

«Известия» также направили запросы и в другие банки из топ-30 с предложением прокомментировать данную инициативу.

Жертвами становятся все

Инструмент «второй руки» станет важным элементом системы противодействия мошенничеству, считает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Он будет полезен в первую очередь людям старшего поколения и другим социально-уязвимым категориям граждан. Но ограничиваться только дистанционным обслуживанием нельзя. Ведь известны ситуации, когда злоумышленники по телефону уговаривают жертв идти в банк и брать уже там кредиты, отметила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, запись о третьем лице, у которого необходимо запрашивать одобрение выдачи кредита или займа, должна храниться на «Госуслугах», а кредиторам следует дать возможность проверять в автоматическом режиме наличие такой записи.

— Наш опыт работы с обращениями граждан, исследования ситуации и сигналы, поступающие на платформу, демонстрируют, что вовремя останавливать от подписания кредитного договора всё чаще нужно не только бабушек и дедушек. Жертвами мошенничества, которым очень помогла бы эта функция, становятся и люди среднего возраста, и молодежь, — отметила эксперт.

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей финансовых услуг, член экспертного совета Банка России Елена Фасахова рассказала, что в организацию поступают многочисленные обращения граждан, которые уже попались на уловки мошенников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Многие из них осознают, что в момент обмана подверглись психологическому воздействию. В большинстве случаев мошенники воспользовались ситуацией: их жертва в момент обмана была уязвима. К примеру, работнику градообразующего предприятия мошенники позвонили после ночной смены. Есть случаи, когда жертва находилась в состоянии депрессии, на больничном и прочее. И после произошедшего все пострадавшие подтверждали, что они уже слышали о методах обмана, которые к ним применил злоумышленник, и если бы кто-то из близких или знакомых был рядом (с кем можно было посоветоваться), хищение средств можно было предотвратить, — пояснила эксперт.

По ее словам, предложенный законопроект станет дополнительным фильтром защиты граждан от финансового мошенничества. В тех случаях, когда банковские барьеры антифродовой системы от мошенников не сработают, гражданина убережет от обмана звонок близкому или знакомому, которому клиент банка поручил обеспечить свою финансовую защиту, полагает Елена Фасахова.