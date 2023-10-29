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Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины

Аналитик Юшков: разрыв газового договора РФ и Украины приведет к росту цен
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Если Украина всë же расторгнет договор о транзите газа с Россией, это спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке. Такой прогноз 29 октября сделал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Специалист выразил сомнения, что данный договор сможет доработать до конца 2024 года.

«Формально он действует до 31 декабря 2024 года, то есть весь 2024 год он по идее работает. Но я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен. К этому явно Украину будут подталкивать США, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка», — цитирует его портал Lenta.ru.

При этом в данной ситуации, считает Юшков, основания для того, чтобы досрочно остановить действие контракта, есть у обеих сторон, добавляет «Газета.Ru», поскольку и Россия, и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения.

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Ранее, 29 октября, глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

В свою очередь советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин выразил мнение, что Украина отчаянно пытается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок западного вооружения и даже пошла на шантаж Европы, сообщив об отказе продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию.

Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Он напомнил, что страны блока пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

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