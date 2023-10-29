В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной

Председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе 29 октября заявил, что власти Украины ждут во главе Грузии такого же оппозиционного политика, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, чтобы тот начал войну против России вместе с Киевом, передает телеканал Imedi.

«Вы помните невероятно недружественные и необъяснимые шаги. Тот же отзыв посла из нашей страны, практически выдворение нашего посла из Украины. Всё понятно, откуда всё это и у кого какой интерес. Очень плохо выглядит, когда хорошие отношения между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили, вот в чем проблема», — сказал политик.

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент у России и Грузии ровные отношения. В рамках добрососедских отношений у них гораздо больше как минимум экономических выгод, чем вне этих рамок.

4 августа директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией. Он добавил, что решение возобновить авиасообщение с Грузией было принято для «облегчения контактов между грузинским и российским народами».

Ранее, 2 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заказные антироссийские провокации в Грузии, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на деньги Запада, не пользуются поддержкой населения. По словам Захаровой, в ведомство приходит большое количество обращений граждан Грузии, заявляющих о неприемлемости для них подобной «хамской провокации».

1 августа в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе подчеркнул, что в Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию.