Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана ввода жилья в Москве
Происшествия
В Коми пожар с неэксплуатируемого резервуара перекинулся на соседний с нефтью
Мир
Премьер Чехии отверг идею главы минобороны выйти из ООН
Мир
Байден проведет 29 октября новые телефонные переговоры с Нетаньяху
Мир
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45
Мир
Захарова заявила об усилиях РФ для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Мир
В сектор Газа въехали 10 грузовиков с гумпомощью из Египта через КПП «Рафах»
Туризм
«Аэрофлот» и «Победа» запустили рейсы из Москвы в Абу-Даби
Мир
В Западной Сахаре прогремело четыре взрыва
Мир
Минимум два человека погибли и 18 были ранены при стрельбе во Флориде
Происшествия
Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми
Армия
Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено

В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной

В парламенте Грузии заявили, что Украина хочет видеть Саакашвили у власти
0
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе 29 октября заявил, что власти Украины ждут во главе Грузии такого же оппозиционного политика, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, чтобы тот начал войну против России вместе с Киевом, передает телеканал Imedi.

«Вы помните невероятно недружественные и необъяснимые шаги. Тот же отзыв посла из нашей страны, практически выдворение нашего посла из Украины. Всё понятно, откуда всё это и у кого какой интерес. Очень плохо выглядит, когда хорошие отношения между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили, вот в чем проблема», — сказал политик.

Заклятые друзья: почему Грузия отказывается помогать Украине против России
В Тбилиси решили не передавать Киеву оружие и не открывать второй фронт на Кавказе

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент у России и Грузии ровные отношения. В рамках добрососедских отношений у них гораздо больше как минимум экономических выгод, чем вне этих рамок.

4 августа директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией. Он добавил, что решение возобновить авиасообщение с Грузией было принято для «облегчения контактов между грузинским и российским народами».

Ранее, 2 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заказные антироссийские провокации в Грузии, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на деньги Запада, не пользуются поддержкой населения. По словам Захаровой, в ведомство приходит большое количество обращений граждан Грузии, заявляющих о неприемлемости для них подобной «хамской провокации».

1 августа в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе подчеркнул, что в Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023