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Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Автомобильное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после временного перекрытия. Об этом сообщили в воскресенье, 29 октября, в информационном центре по ситуации на подъездах к мосту.

Движение автотранспорта возобновлено как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани.

О перекрытии движения на мосту инфоцентр сообщал ранее в этот день. Причины остановки не уточнялись.

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14 октября на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ. Как тогда отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, для двух пролетов потребовалось около 534 т металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона. При этом правую часть планировали восстановить к 1 ноября, но благодаря труду строителей ремонт моста удалось закончить на 18 дней раньше срока.

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