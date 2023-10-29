Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после временного перекрытия. Об этом сообщили в воскресенье, 29 октября, в информационном центре по ситуации на подъездах к мосту.

Движение автотранспорта возобновлено как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани.

О перекрытии движения на мосту инфоцентр сообщал ранее в этот день. Причины остановки не уточнялись.

14 октября на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ. Как тогда отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, для двух пролетов потребовалось около 534 т металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона. При этом правую часть планировали восстановить к 1 ноября, но благодаря труду строителей ремонт моста удалось закончить на 18 дней раньше срока.