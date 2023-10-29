Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли со стороны Керчи

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто, сообщил в воскресенье, 29 октября, информационный центр по ситуации на подъездах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении инфоцентра в Telegram-канале.

Причины остановки движения не уточняются.

Позднее, в 12:30, появилась информация, что движение также перекрыто со стороны Тамани.

В предыдущий раз движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали 22 октября. В тот же день движение было восстановлено.

14 октября на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ. Как тогда отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, для двух пролетов потребовалось около 534 т металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона. При этом правую часть планировали восстановить к 1 ноября, но благодаря труду строителей ремонт моста удалось закончить на 18 дней раньше срока.