На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом 22 октября сообщает информационный центр по ситуации на подходах к мосту в Telegram-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Подробности не уточняются.

В 16:46 мск стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

До этого, 14 октября, на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, для двух пролетов потребовалось около 534 т металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона. При этом правую часть планировали восстановить к 1 ноября, но благодаря труду строителей ремонт моста удалось закончить на 18 дней раньше срока.